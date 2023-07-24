قل وداعا لـ تويتر، منصة إكس تحل بدلا منه للتواصل والخدمات المصرفية وكل شيء آخر!

نشر الملياردير الأميركي إيلون ماسك رسمياً شعاراً جديداً لمنصة “تويتر”، ويعلن نهاية الطائر الأزرق المميز الذي اشتهرت به منصة التواصل الاجتماعي لتخلفه علامة “أكس” (X) مع تنفيذ رؤية الملياردير ماسك لتحويل الخدمة التي تعمل في السوق منذ 17 عاماً إلى تطبيق شامل يجمع بين مهام التواصل الاجتماعي والرسائل الفورية والخدمات المصرفية وغيرها من المهام التي يريدها ماسك أشبه بمنصة وي تشات الصينية.

لم تستغرق عملية التبديل الخاطفة أكثر 24 ساعة ، و دعا ماسك -في وقت متأخر من يوم السبت- متابعيه البالغ عددهم 149 مليون شخص لاقتراح تصميم مناسب لشعار “X”، ثم اختار أحد التصميمات وجعله صورة ملفه الشخصي الجديدة. وأوضح في ردوده على المتابعين أنه يعتزم اعتماده كتصميم مؤقت للموقع، لكن “على الأرجح سيتغير لاحقاً، حيث سيجري تشذيببه لاحقا ” حسب وصفه.

The new Muskonomy pic.twitter.com/PLDxU433vq — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) July 24, 2023

ووسط أجواء المنافسة الجماعية على تصميم الشعار، غيّر “ماسك” معلومات ملفه الشخصي إلى “إكس دوت كوم”، وهو عنوان ويب الذي يعيد توجيه المستخدمين إلى صفحات على موقع “تويتر دوت كوم”. وقال ماسك والرئيسة التنفيذية لشركة “تويتر”، ليندا ياكارينو، إن هذه الخطوة هي جزء من إصلاح أوسع نطاقاً سيشهد إزالة جميع العلامات التجارية المعروفة لـ”تويتر” وعلامة الطائر الشهيرة.

وتغيرت نوايا ماسك المعلنة بشأن “تويتر” بمرور الوقت، حيث رفع في البداية شعار القضاء على الروبوتات في الخدمة والحفاظ على حرية التعبير. ثم ركز منذ ذلك الحين على “تويتر” باعتباره عاملاً مساعداً لدعم شبكة “أكس”، ورؤيته للحصول على تطبيق شامل يشبه “وي تشات” التابع لشركة “تينسنت”.

It’s an exceptionally rare thing – in life or in business – that you get a second chance to make another big impression. Twitter made one massive impression and changed the way we communicate. Now, X will go further, transforming the global town square. — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023

وكتبت كارينو، الرئيسة التنفيذية المعينة حديثاً، في سلسلة تغريدات داعمة لخطوة ماسك نُشرت يوم الأحد، أنها تتوقع تحول خدمة “إكس” إلى “سوق عالمية للأفكار والسلع والخدمات والفرص” مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما ستشمل المدفوعات والخدمات المصرفية إلى جانب مزايا الصوت والفيديو والرسائل.