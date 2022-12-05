 تويتر.. لماذا سحبت ستاندرد آند بورز تصنيف المنصة؟

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في شيكاغو، سحب تصنيفها لمنصة تويتر الإلكترونية.

وفي الأول من نوفمبر، خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لتويتر بواقع خمس نقاط إلى “بي سالب ” من بي بي موجب، لعدة أسباب، منها:

قلة المعلومات الكافية للحفاظ على التصنيف

رفع ماسك تويتر من البورصة حتى لا يتحتم عليه تقديم أي تقارير تجارية عامة عنها.

من البورصة حتى لا يتحتم عليه تقديم أي تقارير تجارية عامة عنها. أثقل ماسك كاهل تويتر بديون وصلت إلى مليارات الدولارات.

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فقد تم تمويل عبء الدين الضخم على “تويتر”، والبالغ نحو 13 مليار دولار مباشرة من جانب البنوك بقيادة “مورجان ستانلي” عندما تم إغلاق استحواذ ماسك على الشركة بقيمة 44 مليار دولار.

ماذا فعل ماسك بتويتر؟

بعد استحواذ ماسك على تويتر قام بإحداث تغييرات جذرية في عمليات الشركة ومنتجاتها، تضمنت

تسريحات جماعية للموظفين

تغييرات في الميزات

سحب مجموعة كبيرة من الشركات إعلانات بمبالغ كبيرة من المنصة.

تواجه مجموعة البنوك التي موّلت عملية الاستحواذ حالياً تحدياً يتمثل في تجميع الديون للمستثمرين، الذين يستخدم العديد منهم شركات التصنيف لتحديد المخاطر التي ينطوي عليها شراء الائتمان.