تويتر ستحذف الحسابات غير النشطة

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر“، أن الشركة ستحذف الحسابات التي لم تكن نشطة لعدة سنوات، وأن هذا قد يؤدي لانخفاض عدد المتابعين.

وقال: “سنحذف الحسابات التي لا نشاط عليها تماماً لعدة سنوات، لذا فالأرجح أن تروا تراجعاً في عدد المتابعين”.

وأجرى ماسك عددًا من التغييرات في “تويتر” منذ أن اشترى الشركة في 2022، ومن ذلك: البرنامج الجديد الخاص بعلامة التوثيق الزرقاء الذي يجبر المستخدمين على دفع مبلغ يبدأ من 8 دولارات أميركية شهريًا مقابل “التوثيق”.

أعادت “تويتر” خلال شهر نيسان/أبريل الماضي تفعيل علامة التوثيق الزرقاء على الصفحات الشخصية لبعض الشخصيات البارزة، رغم وفاة بعضهم قبل سنوات.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop — Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023

ولكن إعلان ماسك قُوبِل برد فعل عنيف، إذ قال مستخدمون إن العديد من مواقع التواصل الاجتماعي هي “مقابر رقمية فعالة”، مشيرين إلى أن حذف حسابات أحبائهم هو “أشبه بإزالة شاهد القبر”.

ويُعتقد أن الخطوة الجديدة من “تويتر” في تطهير الحسابات القديمة قد تصبّ أيضًا في صالح مساعي ماسك إلى زيادة إيرادات تويتر، خاصةً بعد أن أفادت صحيفة نيويورك تايمز في شهر كانون الثاني/يناير الماضي بأن تويتر تنظر في بيع أسماء المستخدمين لجني إيرادات جديدة.

ونقلت الصحيفة حينئذ عن مصادر مطلعة أن موظفي الشركة أجروا خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، على أقل تقدير، محادثات بشأن بيع بعض أسماء المستخدمين. وناقش المهندسون إدارة مزادات عبر الإنترنت حيث يمكن للأشخاص المزايدة على أسماء المستخدمين.

أما فيما يتعلق بأسماء المستخدمين الفريدة فقد تكون مربحة، إذ غالبًا ما يستحوذ عليها المستخدمون الأوائل لمنصات التواصل الاجتماعي، ويعرض بعض الأشخاص والعلامات التجارية دفع آلاف الدولارات مقابلها.