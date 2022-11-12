محتالون اشتروا علامة تويتر الزرقاء بـ 8 دولارات وأصبحوا “مالكين” لـ تسلا وشركات كبرى أخرى

تراجعت شركة تويتر عن خيار دفع ثمانية دولارات لقاء الحصول على علامتها الزرقاء لتوثيق الحساب وجعله رسميا بعد أن احتال مستخدمون لوسيلة التواصل الاجتماعي والإعلامي واشتروا العلامة لتسجيل حسابات زائفة على أنها فروع لشركات كبرى من بينها تسلا التي يملكها إيلون ماسك.

زيادة الحسابات الزائفة

وتأتي الخطوة في أعقاب:

زيادة في الحسابات المزيفة على المنصة بعد أن سمح الرئيس الجديد إيلون ماسك للمستخدمين بدفع 8 دولارات مقابل الحصول على العلامة الزرقاء التي يتهافت عليها المستخدمون والتي كانت لا تمنح في السابق إلا للحسابات الموثقة الخاصة بالسياسيين والممثلين والشخصيات البارزة الأخرى.

ظهور حسابات مزيفة لكثير من العلامات التجارية الكبرى متمتعة بالعلامة الزرقاء، منها حسابان لشركتي «تيسلا» و«سبيس إكس» المملوكتين لإيلون ماسك وأيضاً لشركات «إيلي ليلي آند كو» و«نستله» و«لوكهيد مارتن».

وقال القائمون على حساب الدعم التابع لتويتر في تغريدة أنهم أضافوا علامة «رسمي» إلى بعض الحسابات لمكافحة انتحال الهوية.

محاكاة ساخرة

قال ماسك إن مستخدمي تويتر الذين ينتحلون صفات الآخرين دون أن يوضحوا بجلاء أن تلك مجرد «محاكاة ساخرة» سيتم وقف حساباتهم بشكل دائم دون سابق إنذار.

وصفت بعض الحسابات نفسها بأنها ساخرة، لكن تم تعليق عدة حسابات زائفة لبعض العلامات التجارية مثل حسابي شركتي نينتندو وبريتش بتروليوم.

To be more precise, accounts doing parody impersonations. Basically, tricking people is not ok. — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022

وقال ماسك إن شركاته ستكون في وضع جيد في عام 2023 على الرغم من الصعوبات الاقتصادية المحتملة.