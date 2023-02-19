تويتر تسمح فقط للحسابات المدفوعة بالمصادقة الأمنية الثنائية

ذكر موقع “تويتر” إنه سيسمح فقط لأصحاب الحسابات الذين يسددون اشتراكات باستخدام الرسائل النصية كطريقة مصادقة ثنائية (FA2) لتأمين حساباتهم.

بعد 20 آذار / مارس، “سيتمكن مشتركو العلامة الزرقاء من تويتر فقط من استخدام الرسائل النصية كطريقة مصادقة ثنائية”، كما غردت الشركة.

Effective March 20, 2023, only Twitter Blue subscribers will be able to use text messages as their two-factor authentication method. Other accounts can use an authentication app or security key for 2FA. Learn more here:https://t.co/wnT9Vuwh5n — Twitter Support (@TwitterSupport) February 18, 2023

وتتطلب المصادقة الثنائية، التي تهدف إلى جعل الحسابات أكثر أماناً، من صاحب الحساب استخدام طريقة مصادقة ثانية بالإضافة إلى كلمة المرور. وتتيح “تويتر” المصادقة الثنائية (FA2) عن طريق الرسائل النصية وتطبيق المصادقة ومفتاح الأمان.

وتعتقد الشركة أن المصادقة الثنائية المبنية على رقم الهاتف يتم إساءة استخدامها من قبل “جهات فاعلة سيئة”، وفقاً لمدونة يوم الأربعاء مرتبطة بها تغريدة الشركة.

NEWS: Twitter changed its policies because regarding SMS based 2FA because Telcos Used Bot Accounts to Pump 2FA SMS.



They were losing $60mn/yr on scam SMS. — T(w)itter Takeover News  (@TitterTakeover) February 18, 2023

وقام مالك موقع “تويتر” ايلون ماسك بنشر تغريدة قال فيها “Yup” ردًا على تغريدة مستخدم تفيد بأن الشركة كانت تغير سياستها “لأن شركات الاتصالات استخدمت حسابات Bot لارسال رسائل نصية قصيرة 2FA SMS” ، وأن الشركة كانت تخسر 60 مليون دولار سنوياً “على الرسائل النصية الاحتيالية”.

وباتت علامة الاختيار الزرقاء، التي كانت مجانية سابقاً للحسابات التي تم التحقق منها لسياسيين وشخصيات مشهورة وصحفيين وشخصيات عامة أخرى، مفتوحة الآن لأي شخص مستعد للدفع.