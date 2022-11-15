تويتر تسرح 80% من موظفيها، وأمازون تفصل 10 آلاف

أقال الملياردير إيلون ماسك مالك منصة تويتر الجديد، أكثر من ثلاثة أرباع المشرفين المحتوى في تويتر إلى جانب عدد كبير من المطورين في محاولة يائسة لتقليص الخسائر، ويأتي ذلك في توجه تسلكه شركات أمريكية عديدة، إذ تخطط شركة أمازون ايضا لتسريح نحو عشرة آلاف موظف في مناصب إدارية وتكنولوجية هذا الأسبوع، بما يمثل نحو ثلاثة في المئة من موظفي الشركة.

نزيف مادي وبشري في تويتر

80 % من المتعاقدين مع تويتر تلقوا نبأ إنهاء خدماتهم .

قرر إيلون ماسك تسريح نحو نصف موظفي الشركة.

استغنت تويتر عن 4400 من عمالها المتعاقدين البالغ عددهم 5500 موظفا.

يعمل المتعاقدون من أماكن خارج الولايات المتحدة الأمريكية ومنها الهند.

زعم ماسك أن الشركة تخسر يوميا ملايين الدولارات إلى جانب انسحاب معلنين.

الوظائف التي ستشملها التسريحات في أمازون

• وحدة الأجهزة التي تصنع المساعد الصوتي أليكسا وكاميرات الأمن المنزلية.

• قسم البيع بالتجزئة والموارد البشرية.

مصدر مطلع لرويترز كشف مبررات هذا الخفض بأنه يواكب حالة تراجع الاقتصاد التي تواجهها أمازون وشركات أخرى، والتي تشهد حالة من عدم اليقين.

وسجلت وحدة الأجهزة التي تضم أليكسا خسارة تشغيلية تزيد على خمسة مليارات دولار سنويا، مع تفكير أمازون فيما إذا كان ينبغي عليها التركيز على إضافة إمكانات جديدة عندما يستخدم العملاء الجهاز في وظائف قليلة فقط.

وفقدت أسهم أمازون أكثر من 40 في المئة من قيمتها حتى الآن هذا العام. وانخفضت الأسهم في تعاملات أمس 1.1 % إلى 99.67 دولار للسهم.