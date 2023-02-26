أشارت تقارير صحفية إلى أن قرابة 200 موظف جرى تسريحهم السبت ومن بينهم مساعدة لصاحب تويتر إيلون ماسك الذي نشر تدوينة حول عملية التسريح التي شملت إيثر كروفورد، مديرة إدارة المنتجات في تويتر والتي سبق أن تباهت بالاستعداد للنوم في المكتب لتحقيق رؤية ماسك.

ذكرت وكالة “رويترز” اليوم أن شركة «تويتر» التي يملكها إيلون ماسك، بتسريح عشرات الموظفين، أمس السبت، في ما يعد على الأقل الجولة الثامنة من تخفيضات الوظائف، منذ أن تولى ماسك إدارة الشبكة الاجتماعية في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.



وأشار تقرير يركز على التكنولوجيا في الولايات المتحدة في وقت مبكر، الأحد، نقلاً عن أشخاص على دراية مباشرة بالموضوع إلى أن «التخفيضات الجديدة في الوظائف وبلغت حوالى 50 وظيفة أثرت في فرق هندسية متعددة، بما في ذلك تلك التي تدعم تقنية الإعلان، وتطبيق تويتر الرئيسي، بالإضافة إلى البنية التحتية التقنية للحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر”.

ولم ترد «تويتر»على الفور على طلب «رويترز» للتعليق.

واشارت نيويورك تايمز إلى تلقى الموظفين رسالة بريد إلكتروني في الساعة الثانية صباحًا يوم السبت وجرى فصلهم عن أنظمة الشركة فورا.

وفي أوائل تشرين الثاني / نوفمبر، قامت «تويتر» بتسريح حوالي 3700 موظف في إجراء لخفض التكاليف بواسطة إيلون ماسك، الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وأفادت المعلومات أن «أحدث تخفيضات في الوظائف تهدف إلى تعويض انخفاض الإيرادات بعد استيلاء ماسك على السلطة، وكذلك تقليص عدد الموظفين بنسبة 70% على الأقل إلى 2000 تقريباً”.

وقال ماسك في نوفمبر/تشرين الثاني: «إن الخدمة تشهد انخفاضاً هائلاً في الإيرادات، حيث قام المعلنون بسحب الإنفاق وسط مخاوف بشأن الاعتدال في المحتوى”.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022