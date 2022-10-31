تويتر تسرح قرابة 2000 موظف في جولة أولى من خفض الوظائف

نقلت رويترز عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الاثنين بالاستناد إلى مصدر مطلع إن شركة تويتر، التي استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك الأسبوع الماضي، تعتزم تسريح ربع موظفيها في إطار ما يُتوقع أن تكون الجولة الأولى من الاستغناء عن عاملين في الشركة.

وجاء في تقرير الصحيفة أن المحامي المشهور أليكس سبيرو، وهو ممثل قانوني لماسك منذ وقت طويل، قاد المناقشات الخاصة بتخفيضات الوظائف. وبحسب سجل تنظيمي زاد عدد العاملين في تويتر في نهاية عام 2021 على سبعة آلاف موظف ويصل ربع عدد العاملين في الشركة إلى ما يقارب الألفين. ونفى ماسك تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن تسريح عاملين في تويتر قبل الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

يذكر أن ايلون ماسك سبق أن أشار إلى خططه لتسريح موظفين في شركة تويتر لدى استحواذه على الشركة ، ووفقًا لتقرير سابق في صحيفة واشنطن بوست فإن ماسك يخطط لتسريح 75٪ من القوى العاملة في تويتر ، أو حوالي 5600 موظف. إذا تحققت أهداف ماسك للوصول إلى منصة أكثر ربحية، فسيضطر تويتر للعمل بما لديه مما سيتبقى من موظفيه الحاليين.

وبسبب العوامل الاقتصادية الأوسع والانتقادات المستمرة بأن تويتر فشل في الوفاء بوعده (على الأقل فيما يتعلق بالمستثمرين) ، كان تويتر يخطط لتقليص عديد قوته العاملة. لكن تقليص عدد الموظفين بمقدار ثلاثة أرباع ليس ما يفكر فيه معظم الناس. أشارت صحيفة واشنطن بوستإلى أن تويتر خطط بالفعل لخفض ما يقرب من ربع قوته العاملة – لكن تسريح ثلاثة أرباع القوة العاملة هو وضع مختلف تمامًا.