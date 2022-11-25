تويتر” تستعد لإطلاق خدمة الألوان المميزة لعلامات التوثيق

تسعى شركة تويتر لطرح خدمتها الجديدة من خلال طرح علامات التوثيق بألوان مميزة لعلامتها سواء للأفراد أو الشركات أو الحكومات.

كان الإطلاق الأول الفاشل لهذه الخدمة قد أدى لانتحال شخصيات الكثير من المشاهير والعلامات التجارية، لكن الإطلاق الجديد يأمل من خلاله القائمون على المنصة في أن يكون له مردود إيجابي لدى المستخدمين:

الرئيس التنفيذي لمنصة تويتر “إيلون ماسك” خصص يوم الجمعة ألوانًا للتوثيق خاصة بكل فئة، فاللون الذهبي للشركات، والرمادي للحكومات، والأزرق للأفراد بما في ذلك المشاهير.

إيلون ماسك أكد أن الحسابات التي تم التحقق منها ستتم المصادقة عليها يدويًا قبل تنشيطها.

الخدمة المجددة بقيمة 8 دولارات شهريًا ستسمح للأفراد بالحصول على شعار ثانوي أصغر لمؤسساتهم.

إطلاق الخدمة في السابق أدى لانتحال شخصية الكثير من الشخصيات والكيانات.

على سبيل المثال قام مستخدم بانتحال حساب شركة صناعة الأدوية إيلي ليلي Eli Lilly and Co وغرد بأن الأنسولين سيكون مجانيًا، ما أدى إلى انخفاض في أسهم الشركة وأجبرها على إصدار اعتذار.

أدى الاضطراب إلى قيام العديد من الشركات بما في ذلك جنرال موتورز، ويونايتد إيرلاينز، بإيقاف الإعلانات مؤقتًا أو سحبها من على المنصة.

يعتقد “ماسك” أن زيادة المستخدمين على “تويتر” قد حقق أعلى مستوى له على الإطلاق.