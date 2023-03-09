تويتر تثير قلق أوروبا

قالت هيئة تنظيم الخصوصية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي إنها تشعر بالقلق من أن “تويتر” المملوكة لإيلون ماسك أطلقت خدمة الاشتراك المدفوع ” العلامة الزرقاء” في أوروبا دون استشارة مكتبها، على الرغم من تعهدها بذلك.

وقد أطلقت “تويتر”، التي لم ترد على الفور على طلب للتعليق ، الخدمة في الأيام الأخيرة في العديد من أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث قدمت نوعاً من علامة الاختيار الزرقاء مجاناً سابقاً للحسابات التي تم التحقق منها لشخصيات عامة لأي شخص مستعد للدفع، وسبق أن تم إطلاق الخدمة العام الماضي في الولايات المتحدة.

وقالت مفوضة حماية البيانات في أيرلندا هيلين ديكسون إن الخدمة أثارت قضايا الخصوصية بما في ذلك حول التحقق من الحسابات لمنع المستخدمين من الظهور كشخصيات عامة.

وقالت “نحن نشعر بقلق أكبر قليلاً هذا الأسبوع الآن حيث نرى أن خدمة الاشتراك بالعلامة الزرقاء يتم طرحها هنا في دول الاتحاد الأوروبي بعد أن طمأنتنا إلى أنها لن يتم طرحها في الاتحاد الأوروبي وبالتأكيد لم يحدث ذلك من قبل”.

وأضافت : “بينما لم يتم إطلاق أي استفسار رسمي ، نحن في حالة اتصال رفيعة المستوى مع تويتر”، واصفة التشاور قبل إطلاق المنتج بأنه “أفضل الممارسات”.

وأعربت ديكسون في تشرين الثاني / نوفمبر عن قلقها بشأن تأثير التخفيضات الحادة في الوظائف على قدرة تويتر على الوفاء بالتزامات الخصوصية في أعقاب استحواذ الملياردير ماسك على الشركة.

وقالت إن لدى “تويتر” حالياً مسؤولية جادة لحماية البيانات.