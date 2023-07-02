تويتر يحدد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها يوميا

أعلن إيلون ماسك أن منصة تويتر ستحدد مؤقتا عدد التغريدات التي يمكن للأشخاص قراءتها في اليوم، في الوقت الذي أبلغ فيه آلاف المستخدمين عن مشاكل في الوصول إلى الموقع.

وأعلن ماسك يوم السبت أن الحسابات التي تم التحقق منها (الموثقة بعلامة زرقاء) ستتمكن من قراءة 6 آلاف تغريدة فقط في اليوم. وقال إن الحسابات التي لم يتم التحقق منها (غير الموثقة) يمكنها قراءة 600 تغريدة فقط في اليوم، بينما سيتمكن أصحاب الحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها من قراءة 300 تغريدة فقط في اليوم. وأشار إلى أن ذلك ييهدف لمواجهة التلاعب وعمليات نسخ بيانات المشتركين.

لكن ذلك تسبب بمتاعب كبيرة أمام المشتركين في وقت مبكر من يوم السبت ، واشتكى أكثر من 7500 شخص وقاموا بالإبلاغ عن مشكلات باستخدام خدمة وسائل التواصل الاجتماعي ، بناءً على شكاوى مسجلة على خدمة داونلود ديتكيتر Downdetector ، لتتبع الانقطاعات عبر الإنترنت، و انتشار وسم تعطل الخدمة #TwitterDown في بعض دول العالم. ظهرت أعطال الخدمة بعد يوم من بدء تويتر بمطالبة المشتركين بتسجيل الدخول إلى الخدمة لعرض التغريدات والملفات الشخصية – وهو تغيير في ممارستها منذ فترة طويلة للسماح لجميع القادمين بالاطلاع على الأحاديث على المنصة التي وصفها ماسك بأنها بمثابة ساحة البلدة الرقمية في العالم. منذ شرائها مقابل 44 مليار دولار العام الماضي.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

وفي تغريدة لاحقة، أضاف الملياردير: “سترتفع حدود عدد التغريدات التي يسمح بقراءتها قريبا إلى 8 آلاف للحسابات التي تم التحقق منها، و 800 للحسابات التي لم يتم التحقق منها و 400 للجديدة الذي لم يتم التحقق منها”. ولم يذكر ماسك متى سيجري زيادة حد التغريدات التي يسمح بقراءتها بالضبط ، أو الفترة التي ستظل فيها القيود سارية.

Has the US started to arm the French moderate rebels and support their fight for freedom and democracy yet?pic.twitter.com/AuP7CdfbQg — Hassan Mafi ‏ (@thatdayin1992) July 1, 2023