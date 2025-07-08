تونس ضمن 14 دولة تلقت رسائل ترامب بالتعرفة مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايلند

ستكون الرسوم الجمركية على تونس واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وكازاخستان 25%، وجنوب إفريقيا والبوسنة 30%، وإندونيسيا 32%، وبنغلاديش وصربيا 35%، وتايلاند وكمبوديا 36%، بينما ستواجه لاوس وميانمار رسومًا بنسبة 40% بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء ذلك ضمن خطط لفرض رسوم جمركية أعلى تتراوح بين 25% و40% على شركائه التجاريين الرئيسيين، ووقع أمرًا تنفيذيًا يقضي بتأجيل الرسوم الجديدة حتى الأول من أغسطس. وفي غضون ذلك، أشار ترامب إلى إمكانية إجراء مفاوضات تجارية إضافية وتأجيلها في البيت الأبيض بعد وقت قصير من إرساله رسائل التعريفة، حيث قال إن الإخطارات “ليست قاطعة بنسبة 100%”، كما قال إن الولايات المتحدة قريبة من إبرام صفقة مع الهند. وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن رسائل إضافية ستصل في الأيام المقبلة. تم تأجيل الموعد النهائي إلى الأول من أغسطس بدلًا من التاسع من يوليو. أعلن ترامب عن مستويات تعريفات جمركية جديدة (تسري اعتبارًا من 1 أغسطس) على 14 دولة. صرح ترامب بأن التعريفات الجمركية على كل دولة ستكون منفصلة عن أي تعريفات “قطاعية” يفرضها. وقال ليفيت إن ترامب سيرسل المزيد من الرسائل.

ما هو أسوأ سيناريو لليابان وكوريا الجنوبية إذا استمرت التعريفات الجمركية؟

يتوقع ري نيشيهارا، الخبير الاستراتيجي في جي بي مورجان تشيس، أن التعريفات الجمركية المتبادلة بنسبة 24% ستؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.4%-0.9% وانخفاض ربحية السهم في مؤشر توبكس 2025 بنسبة 7%. تجدر الإشارة إلى أن هذه التقديرات مبنية على افتراض أن الرسوم الجمركية الإضافية ستُطبق على منتجات غير تلك الخاضعة لرسوم جمركية خاصة بكل منتج، وهو ما يختلف عن الصياغة المستخدمة في رسائل ترامب الأخيرة (صرح ترامب بأن الرسوم الجمركية على كل دولة ستكون منفصلة عن أي رسوم جمركية “قطاعية” يفرضها). ويقدر ريي سيناريو التراجع لشركة NKY بـ 34,000. في كوريا الجنوبية، تبلغ نسبة تعرض إيرادات قطاعي التكنولوجيا والسلع الكمالية للولايات المتحدة 40% و33% على التوالي. ويتوقع راجيف باترا، الخبير الاستراتيجي في جي بي مورجان تشيس، انخفاضًا بنسبة 7% و12% في ربحية السهم لقطاعي التكنولوجيا والسلع الكمالية. وبحلول وقت متأخر من بعد الظهر، نشر فريق التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض ما مجموعه سبع رسائل تحذيرية تجارية، وكان آخرها موجهًا إلى ماليزيا وكازاخستان وجنوب إفريقيا ولاوس وميانمار وكمبوديا وتايلاند وصربيا وبنغلاديش وإندونيسيا والبوسنة والهرسك وتونس. وفي وقت سابق من اليوم، نُشرت أيضًا رسائل إلى اليابان وكوريا الجنوبية على موقع Truth Social. فيما يلي رسائل التحذير التجاري لكل دولة: ماليزيا كازاخستان جنوب أفريقيا لاوس ميانمار كوريا الجنوبية اليابان تونس تايلاند كمبوديا صربيا بنغلاديش إندونيسيا البوسنة والهرسك أما الرسائل المتبقية، كما أشارت إليها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت سابقًا، فسيتم نشرها عبر موقع Truth Social.