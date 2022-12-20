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من هو علي العريض الذي سجنته السلطات التونسية؟

شكلت تونس قبل سنوات لجنة برلمانية تحقق في تورط شبكات في تجنيد وتسفير شباب لبؤر التوتر بالعالم، للمشاركة بالقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية. وكان من أبرز المتهمين في القضية، راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وعلي العريض أحد أعضائها البارزين، الذي عين رئيسا للوزراء في وقت سابق.
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أمر قاض تونسي بسجن رئيس الوزراء التونسي السابق والمسؤول في حزب النهضة علي العريض للاشتباه في أنه أرسل شبانا للقتال في سوريا، وذلك بعد ساعات من التحقيق معه.

وذكرت المحامية إيناس حراث أن “قاضي التحقيق بالقطب الإرهابي أصدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في ما يعرف بملف التسفير”.

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تفاصيل القضية

تعود أطراف القضية إلى دعوى تقدمت بها النائبة السابقة في البرلمان فاطمة المسدي سنة 2021 إلى المحكمة العسكرية، حول “شبكات تسفير الشباب“، إلى بؤر التوتر، إلا أن المحكمة العسكرية قررت إحالة الملف إلى محكمة مكافحة الإرهاب، وعليه:

  • فتحت النيابة العامة في تونس قبل أشهر تحقيقات في ملف تسفير الشبان المقاتلين للانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في الخارج.
  • شملت اللائحة الأولية للمتهمين نحو 130 شخصا، من ضمنهم أئمة مساجد ومسؤولون أمنيون وسياسيون سابقون.
  • أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شهر سبتمبر الماضي بسجن كل من، فتحي البلدي، رئيس ديوان وزير الداخلية الأسبق، ومحرز الزواري، المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وسيف الدين الرايس، المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم “أنصار الشريعة” المصنف تنظيما “إرهابيا”، في انتظار انتهاء التحقيق في القضية.
  • يواجه مشتبه بهم في هذه القضية تهما تتعلق بتحريض وتسهيل تسفير المئات من المقاتلين التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات “الإرهابية” في الخارج.
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وتقدر مصادر أمنية ورسمية أن حوالي ستة آلاف تونسي سافروا إلى سوريا والعراق خلال العقد الماضي للانضمام إلى الجماعات المسلحة. ولقي كثيرون منهم حتفهم هناك، بينما هرب آخرون وعادوا إلى تونس.

حزب النهضة ينفي الاتهامات

من جهته نفى حزب النهضة في بيان اتهامه بالإرهاب، ووصف القرار بأنه هجوم سياسي على أحد خصوم الرئيس قيس سعيّد للتغطية على ما وصفه “الفشل الذريع في الانتخابات”.  

 يذكر أن العريض تولى رئاسة حكومة تونس خلال الفترة من 14 مارس 2013 حتى 29 يناير 2014.

وقبلها كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي بين عامي 2011 و2013.

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