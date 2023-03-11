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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تونس تعلن رغبتها بفتح سفارتها في سوريا

الرئيس التونسي قيس سعيد يقول إنه لا مبرر لعدم تبادل تعيين السفراء بين تونس وسوريا في إشارة إلى اقتراب عودة العلاقات الدبلوماسية مع الرئيس بشار الأسد

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الرئيس التونسي يقول إنه يرغب في تعيين سفير لبلاده لدى سوريا

(رويترز) – قال الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم أمس الجمعة، إنه لا مبرر لعدم تبادل تعيين السفراء بين تونس وسوريا، في أحدث مؤشر على أن العودة الكاملة للعلاقات الدبلوماسية مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد قد تكون وشيكة.

وقال سعيد لوزير خارجيته نبيل عمار خلال اجتماع إنه يتعين اتخاذ قرار بهذا الشأن، وذلك وفقاً لمقطع مصور نشره مكتب الرئيس على فيس بوك.

وكانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا منذ ما يقرب من عقد من الزمان احتجاجاً على قمع مظاهرات تطالب بالديمقراطية في العام 2011 والتي تصاعدت سريعاً إلى صراع مسلح أودى بحياة مئات الآلاف من المدنيين ودفع الملايين إلى الفرار.

ومنذ أن سيطر سعيد على جميع السلطات تقريباً في يوليو/تموز 2021 فيما وصفه خصومه السياسيون بالانقلاب، أرسلت تونس إشارات بأنها منفتحة على تغيير موقفها الدبلوماسي تجاه سوريا.

وأعادت تونس تركيز بعثة دبلوماسية محدودة في سوريا في 2017 للمساعدة في تعقب أكثر من 3 آلاف مقاتل تونسي سافروا إلى سوريا للانضمام لجماعات إسلامية متطرفة.

وعززت تونس الشهر الماضي بعثتها الدبلوماسية في دمشق بدبلوماسي من بيروت، لكن مع إعلان الرئيس أنه يجب اتخاذ قرار، فمن المتوقع على نطاق واسع أن تعين وزارة الخارجية قريباً سفيراً لها في دمشق.

ويقول محللون إن بشار الأسد يسعى لتحقيق استفادة سياسية من الزلزال الذي دمر أجزاء كبيرة من سوريا وتركيا، ويضغط من أجل إيصال المساعدات الخارجية عبر أراضيه حيث يهدف إلى التخلص من عزلته الدولية.

وأرسلت تونس طائرات إغاثة إلى سوريا تتضمن فرق إنقاذ وحماية مدنية والتي وصلت إلى مطار حلب الخاضع لسيطرة حكومة الأسد.

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