مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية ثالث أرخص دولة عربية في أسعار البيض

مويضي المطيري by مويضي المطيري

رصد تقرير إحصائي أكثر الدول الأرخص بأسعار البيض عالميا، والذي أظهر تصدر 3 دول عربية بأسواق قطاع الأغذية عربيا حيث حلت تونس المركز الأول بالأقل سعرا يليها الكويت ثم السعودية ثالثا.

وكشفت بيانات موقع الإحصاء العالمي “GlobalProductPrices” أن متوسط سعر البيض عالمياً، استناداً إلى بيانات من 81 دولة، بلغ 3.02 دولار للدرزن (12 بيضة).

وفيما يتعلق بالأسعار في الدول العربية، جاءت السعودية كثالث أرخص دولة فيما يتعلق بأسعار البيض بسعر يصل إلى 2.35 دولار للدرزن، في حين حلت تونس في المركز الأول عربياً بسعر يصل إلى 2.10 دولار، تلتها الكويت بسعر 2.28 دولار.

وعلى المستوى العالمي، جاءت سويسرا كأغلى دولة بسعر يبلغ 6.98 دولار للدرزن، تلتها نيوزيلندا بقيمة 6.66 دولار، وأوروغواي ثالثاً بقيمة 5.81 دولار.

أما أرخص دولة على مستوى العالم، فكانت روسيا بسعر يبلغ 1.09 دولار للدرزن، تلتها أذربيجان بقيمة 1.29 دولار، وثالثًا باكستان بقيمة 1.37 دولار.

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