تونس، بالذكاء الاصطناعي مستشفى رقمي بالكامل وبتقنيات الطب عن بعد

تعمل تونس على إحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية من خلال مشروع طموح لإنشاء أول مستشفى رقمي بالكامل في أفريقيا. أعلن عن هذا المشروع أيمن الشخاري، المسؤول عن الذكاء الاصطناعي وتطوير الأنظمة الرقمية في وزارة الصحة التونسية، مُشيرًا إلى أن هذه المبادرة تضع تونس في طليعة الابتكار الصحي على مستوى القارة. يهدف المستشفى الرقمي، الذي سيتخذ من وزارة الصحة مقرًا له، إلى توفير خدمات طبية متطورة عن بُعد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. سيقوم المستشفى بربط شبكة واسعة من الأطباء المتخصصين مع هياكل الصحة العامة في مختلف أنحاء البلاد. من خلال هذا النهج، ستُتاح للمرضى استشارات طبية متخصصة وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، مما يقلل من الحواجز التي تواجههم. يُعدّ هذا المشروع جزءًا من استراتيجية أوسع لوزارة الصحة لتحديث القطاع الطبي في تونس ومواءمته مع المعايير العالمية. من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والرقمنة، لا يهدف المستشفى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية فحسب، بل يهدف أيضًا إلى جعلها أكثر سهولة وفعالية. يُرسّخ هذا الاستثمار مكانة تونس كمركز للابتكار في مجال الصحة الرقمية في أفريقيا، ويُقدم نموذجًا يحتذى به لمستقبل رعاية المرضى على مستوى القارة. وكانت الوزارة قد نشرت تفاصيل أجراء أكثر من 10 فحوصات طبيّة عن بعد لمرضى المستشفى المحلّي بالشبيكة( القيروان ). وتشير بالقول :” سيمكّن هذا المركز الطبّي عن بعد المواطنين في المناطق الدّاخليّة من تجنّب التنقّل لمسافات طويلة ومن تقليص مدّة الإنتظار وتسريع التّشخيص وذلك عبر ربط المؤسّسات الصحيّة بتقنيات حديثة وتقنيات الذكاء الإصطناعي الّتي من شأنها أن تقرّب الخدمات الصحيّة من المواطنين أينما كانوا وتوظّف الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا لتحسين المنظومة الصحيّة.”

