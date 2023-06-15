قد يساعد الاختراق البحثي في الاضطرابات الوراثية ولكنه يثير قضايا أخلاقية وقانونية خطيرة

ابتكر علماء من جامعة كامبريدج و معهد كاليفورنيا للتقنية في مشروع مشترك، أجنة بشرية اصطناعية باستخدام الخلايا الجذعية بحسب صحيفة الغارديان، وذلك في اختراق رائد يتجنب الحاجة إلى البويضات أو الحيوانات المنوية. يقول العلماء إن هذه الأجنة النموذجية ، التي تشبه تلك الموجودة في المراحل الأولى من التطور البشري ، يمكن أن توفر نافذة مهمة على تأثير الاضطرابات الوراثية والأسباب البيولوجية للإجهاض المتكرر. ومع ذلك ، فإن العمل يثير أيضًا قضايا أخلاقية وقانونية خطيرة حيث تقع الكيانات المخبرية خارج التشريعات الحالية في المملكة المتحدة ومعظم البلدان الأخرى.

لا تحتوي الهياكل على قلب ينبض أو بدايات دماغ ، ولكنها تشتمل على خلايا من شأنها أن تستمر عادةً لتشكيل المشيمة والكيس المحي والجنين نفسه.

ووصفت الأستاذة ماجدالينا سيرنيكا جويتز ، من جامعة كامبريدج ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ، العمل في خطاب عام يوم الأربعاء في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية لأبحاث الخلايا الجذعية في بوسطن.

Inspiring ESHG Award lecture from Dr. @ZernickaGoetz, also mentioning what we are pretty much looking forward to hear about: equity in science. #ESHG2023 pic.twitter.com/Tnz2fcxsk0 — Juliana Miranda Cerqueira (@NutriGenome) June 10, 2023

Fabulous overview of stepwise construction of a mammalian embryo by @ZernickaGoetz showing role of cadherins in self organisation @Nature https://t.co/jc02EJaD8V #ISSCR2023 — Christine Wells (@mincle) June 14, 2023