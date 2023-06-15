by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسعلوم

توليد جنين بشري بالمختبر بخلايا جذعية وبدون نطاف ولا بويضة

by سامر باطر

قد يساعد الاختراق البحثي في الاضطرابات الوراثية ولكنه يثير قضايا أخلاقية وقانونية خطيرة

ابتكر علماء من جامعة كامبريدج و معهد كاليفورنيا للتقنية في مشروع مشترك، أجنة بشرية اصطناعية باستخدام الخلايا الجذعية بحسب صحيفة الغارديان، وذلك في اختراق رائد يتجنب الحاجة إلى البويضات أو الحيوانات المنوية. يقول العلماء إن هذه الأجنة النموذجية ، التي تشبه تلك الموجودة في المراحل الأولى من التطور البشري ، يمكن أن توفر نافذة مهمة على تأثير الاضطرابات الوراثية والأسباب البيولوجية للإجهاض المتكرر. ومع ذلك ، فإن العمل يثير أيضًا قضايا أخلاقية وقانونية خطيرة حيث تقع الكيانات المخبرية خارج التشريعات الحالية في المملكة المتحدة ومعظم البلدان الأخرى.

لا تحتوي الهياكل على قلب ينبض أو بدايات دماغ ، ولكنها تشتمل على خلايا من شأنها أن تستمر عادةً لتشكيل المشيمة والكيس المحي والجنين نفسه.

ووصفت الأستاذة ماجدالينا سيرنيكا جويتز ، من جامعة كامبريدج ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ، العمل في خطاب عام يوم الأربعاء في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية لأبحاث الخلايا الجذعية في بوسطن.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...