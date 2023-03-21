توقيف 142 متهماً بالفساد في 9 وزارات سعودية

(أريبيان بزنس) – أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، اليوم الثلاثاء، إنها أوقفت 142 متهماً في تسع وزارات في جرائم رشوة وغسل أموال.

وقالت #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد (نزاهة) في بيان عبر تويتر إن ذلك جاء خلال مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شعبان 1444 هجرية.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد⁩ تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شعبان 1444هـ pic.twitter.com/YPbTaEyC5f — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) March 21, 2023

وأوضحت “نزاهة” أنها أجرت 1631 جولة رقابية، وتم التحقيق مع 251 شخصاً في عدة جرائم فساد تنوعت بين استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة، وغسل الأموال والتزوير.

وأكدت أنه تم توقيف 142 شخصاً منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، موضحة أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ولم تذكر أي تقارير أسماء الموقوفين أو تشر إلى مناصبهم.

ويضاف الـ 142 إلى 159 موقوفاً كانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أوقفتهم، خلال شهر رجب 1444 هـ، بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير ومن ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والصحة والتعليم.

مكافحة الفساد في السعودية

شددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة بعيداً عن النفط الذي يعد دعامة الاقتصاد السعودي.

وعادة، لا يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص في بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ إذ تتم إحالتهم إلى القضاء ومن ثم يتم الكشف عن هوياتهم بعد صدور أحكام إدانة قطعية ضدهم.