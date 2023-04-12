أطاحت السلطات السعودية، حديثاً، بثلاثة مقيمين ومواطن سعودي لتزويرهم شيكات صادرة من محكمة تنفيذ في المملكة العربية السعودية وصرفها.

وقال مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إن الهيئة أوقفت مقيماً لاستيلائه على نحو 8.85 مليون ريال من الحساب البنكي لمحكمة التنفيذ من خلال قيامه بتزوير شيكات بنكية صادرة من المحكمة وتسليمها إلى مواطن ومقيمين اثنين (تم إيقافهما) وصرفها وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ.

ولم يذكر المسؤول أي معلومات إضافية.

مكافحة الفساد في السعودية

شددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة بعيداً عن النفط الذي يعد دعامة الاقتصاد السعودي.

وعادة، لا يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص في بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ إذ تتم إحالتهم إلى القضاء ومن ثم يتم الكشف عن هوياتهم بعد صدور أحكام إدانة قطعية ضدهم.