توقيف مستشار أوباما السابق بعد إساءة لشاب مصري في نيويورك

أكدت شرطة نيويورك توقيف مستشار أوباما السابق في مجلس الأمن القومي، ستيوارت سيلدوويتز بعد اتهامه بخمس تهم بما في ذلك جريمة الكراهية لأنه اساء لمحمد حسين وهو شاب مصري يعمل بائع سندويتش حلال في نيويورك خلال محاولة استفزازه للشاب بعبارات معادية للإسلام.

شرطة نيويورك ذكرت أنه تم القبض على سيلدوويتز واتهامه بالإساء إلى بائع طعام واتهمه بالإرهاب وشوهد سيلدوويتز وهو يبتسم أثناء اقتياد الشرطة له بعد اتهامه بخمس تهم تتعلق بالهجوم المعادي للإسلام على بائع أطعمة حلال.

وجرى طرد سيلدويتز من منصبه في شركة جوثانم للعلاقات الحكومية بسبب تصرفه العدائي، حيث أعلنت الشركة وهي إحدى شركات الضغط لزبائن من أصحاب المصالح الخاصة-اللوبي- إنها “أنهت كل ارتباط مع ستيوارت سيلدويتز، بسبب أفعال شائنة وعنصرية تنافي المعايير الأخلاقية”، وفق البيان. وقال رئيس الشركة، إنه مستعد لتقديم خدمة الدفاع القانوني مجانا أي لتمثيل البائع أمام المحكمة إذا أراد أن يقاضي الدبلوماسي السابق. يشار إلى أن مجلس مدينة نيويورك اعتذر للبائع المصري عن الاعتداء اللفظي العنصري من سيلدويتز.

وكان ستيوارت سيلدويتز، 64 عامًا، قد قدم اعتذارًا فاترًا ليلة الثلاثاء عن سيل الإهانات التي وجهها لشاب مصري لصاحب عربة التسوق في مدينة نيويورك وأكد متحدث باسم شرطة نيويورك أنه تم القبض على سيلدوويتز ووجهت إليه التهم ليلة الأربعاء بحسب ما نقلته إذاعة محلية.

The spook Stuart Seldowitz has been arrested: pic.twitter.com/ggOcQxKmoB — Ted (@Ted_TEFL) November 23, 2023

ويواجه سيلدويتز 5 تهما بالتحرش الجسيم والاعتداء اللفظي بموجب قانون جرائم الكراهية في المدينة. وشوهد سيلدوويتز وهو يُصطحب خارج المنطقة التاسعة عشرة في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن ، ويأتي ذلك بعد ظهور لقطات صادمة هذا الأسبوع له يهين الشاب المصري محمد حسين البالغ من العمر 24 عامًا.

ونشر نشطاء على تويتر لقطات تجمع سيلدويتز مع مادلين أولبرايت التي تولت منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 2001 وكانت قد أثارت جدلا بردها على وفيات الأطفال في العراق لدى سؤالها في برنامج تلفزيوني:”سمعنا أن نصف مليون طفل عراقي ماتوا، وهذا عدد أطفال أكثر من الذين ماتوا في هيروشيما، هل الثمن يستحق؟”

وأجابت أولبرايت قائلة “أعتقد أن ذلك خيار صعب جدا ولكن نعتقد أن الثمن يستحق ذلك”.

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Ex Obama Adviser said "If we killed 4,000 Palestinian kids, it wasn't enough" how many hidden terrorist like #Stuart_Seldowitz were in Obama administration? and how many hidden Stuart in the US society? #Gaza_Geniocide #IsrealiWarCrimes

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Here’s ex-State Dept official Stuart Seldowitz earlier this year harassing a Russian diplomat in NYC and asking, “how does it feel to be a criminal?”



Seldowitz was just arrested for similarly harassing a halal food vendor nearby https://t.co/EECuuyDrH1 pic.twitter.com/fD5wizEPKS — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) November 23, 2023