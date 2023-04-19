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Posted inأخبار أريبيان بزنس

توقيف عشرات الموظفين في 7 وزارات سعودية بتهم فساد  

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حققت مع 131 شخصاً ووجهت أصابع الاتهام لـ 74 منهم واتهمتهم بالرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال والتزوير

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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حققت مع 131 شخصاً ووجهت أصابع الاتهام لـ 74 منهم

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) السعودية، اليوم الثلاثاء، عن التحقيق مع 131 شخصاً ووجهت أصابع الاتهام لـ 74 منهم وأوقفتهم بتهم “الرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال والتزوير”.

وأوضحت “نزاهة”، في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس، أن المتهمين الموقوفين يعملون في سيع جهات رسمية هي وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وشددت على استمرارها في رصد ومتابعة وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالحة الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأكدت مساءلته، حتى في أعقاب نهاية علاقته بالوظيفة.

ونشطت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مؤخراً، وتعلن بشكل دوري عن نتائج جولاتها الرقابية المكثفة على الدوائر الرسمية في المملكة العربية السعودية.

مكافحة الفساد في السعودية

شددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في العام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة بعيداً عن النفط الذي يعد دعامة الاقتصاد السعودي.

وعادة، لا يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص في بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ إذ تتم إحالتهم إلى القضاء ومن ثم يتم الكشف عن هوياتهم بعد صدور أحكام إدانة قطعية ضدهم.

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