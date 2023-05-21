كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، اليوم الأحد، أنها باشرت خلال شهر شوال الماضي الموافق لشهر مايو/أيار الجاري اختصاصاتها ومهامها من خلال 2583 جولة رقابية والتحقيق مع 211 مشتبهاً فيه من ضمنهم موظفون من سبعة وزارت.

وأوضحت “نزاهة” في تغريدة عبر موقع تويتر أن الموقوفين هم من وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد⁩ تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شوال 1444هـ pic.twitter.com/7MZO5ogJZe — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) May 21, 2023

وذكرت إنه تم توقيف 84 متهماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم في تهم جرائم السفاد (الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير).

وأضافت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

ودعت إلى حماية المال العام والحفاظ عليه من خلال المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الرسمية عبر قنواتها المتاحة.

مكافحة الفساد في السعودية

شددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الطموحة باسم رؤية المملكة 2030 في العام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة بعيداً عن النفط الذي يعد دعامة الاقتصاد السعودي.

وعادة، لا يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص في بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)؛ إذ تتم إحالتهم إلى القضاء ومن ثم يتم الكشف عن هوياتهم بعد صدور أحكام إدانة قطعية ضدهم، ولكن في هذه الحالة خالفت “نزاهة” ما تجري بها العادة.