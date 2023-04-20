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Posted inأخبار أريبيان بزنس

توقيف أردني يحمل 3 ملايين دولار نقداً في مطار بيروت

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أوقفت جمارك مطار بيروت الدولي ليل أمس شخصاً يُدعى يوسف خلف (أردني الجنسية) أثناء مغادرته إلى لندن من بيروت على متن طائرة خاصة بعد أن ضبِطت في إحدى حقائبه مبلغاً من المال قدر بحوالى 3 ملايين دولار.

وبعد توجيه إشارة إلى النيابة العامة التمييزية أصدر القاضي غسان عويدات قراراً بمصادرة الأموال ومنع خلف من السفر وتحويل الملف إلى القاضي علي ابراهيم، علماً أن خلف اعترف أمام عناصر الجمارك بأن المبلغ جرى سحبه من بنك الموارد.

وطلب القاضي علي إبراهيم من  هيئة التفتيش الخاصة في مصرف لبنان التحقيق في مصدر المبلغ المشار اليه.

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