تُعدُّ الطاقة إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومتَي المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا على المدى الطويل؛ و لهذا أكدتا التزامهما بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة في الثاني من شهر فبراير 2023.

حيث التقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، آنياس بانييه روناشيه، وزيرة تحول الطاقة بجمهورية فرنسا، وأصدرا البيان المشترك الذي نشرته اليوم”وكالة الأنباء السعودية” والمتضمن الآتي:

ويولي كلا البلدين تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، الأهمية بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما، بما في ذلك بذل الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

ويعد التعامل مع تحديات التغير المناخي، وكذلك تعزيز أمن إمدادات الطاقة وموثوقيتها واستدامتها وتيسير تكلفتها، أولويات استراتيجية مشتركة بين السعودية وفرنسا.

ويدرك كلا البلدين أن الهيدروجين النظيف هو وقود أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع تخفيف آثار التغير المناخي.

وإضافة إلى ذلك، اتفق كلا البلدين على تعزيز التعاون في مجال الكهرباء، وتبادُل الخبرات في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة في مشاريع الكهرباء، بما في ذلك تقنيات توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وتقنيات أتمتة الشبكات.

واتفق كلا البلدين على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية.

كما اتفق كلا البلدين على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، منها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الأسمنت، والطيران، والبحرية، والبتروكيماويات.. وغيرها.

وتسعى السعودية إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميًّا في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولدة من المصادر منخفضة الانبعاثات، مستفيدة من قدرتها في إنتاج الهيدروجين، وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات بتكلفة تنافسية.

وتمتلك السعودية الموارد اللازمة من الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي، وأحواض الكربون؛ لتصدير الهيدروجين، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من أكبر مراكز الطلب العالمية.

وتهدف الاستراتيجية الفرنسية لتطوير الهيدروجين الخالي من الكربون إلى الإسهام بدرجة كبيرة في إزالة الكربون من قطاعات الصناعة والنقل.

وتتضمن الاستراتيجية برنامج استثمار عام، و”فرنسا 2030″، التي تهدف إلى تسريع الاستثمار وتطوير الحلول المبتكرة في قطاعات التميز الفرنسي لإزالة الكربون من الصناعة، وتطوير الطاقة المتجددة بهدف زيادة القدرة المثبتة حتى 100جيجا/ واط بحلول عام 2050؛ ليتم إنتاج أكثر من 40 جيجا/ واط من مزارع الرياح البحرية.

وقد وضعت السعودية وفرنسا الهيدروجين والكهرباء التي تم إنتاجها من المصادر منخفضة الانبعاثات والطاقة المتجددة في صميم عملية تحول الطاقة لكلا البلدين، كما اتفقتا على توحيد الجهود في البحث عن حلول مبتكرة لإنتاج الهيدروجين بأكثر الطرق فاعلية وتنافسية، ولتطوير استخدامه في الصناعة، والنقل، وتوليد الكهرباء، والمباني والتطبيقات الأخرى ذات الصلة.

وتحقيقًا لهذه الغاية، اتفقت السعودية وفرنسا على التعاون في مجالَي الهيدروجين والكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة، بخارطة طريق تعتمد على ثلاث ركائز:

تطوير التقنيات: سيعزز التعاون في مجالَي الهيدروجين والكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة من تطبيق التقنيات في الإنتاج، والنقل، والتحويل في مراكز الطلب.

التعاون التجاري: يؤدي القطاع الخاص دورًا مهمًّا. ويرحب التعاون السعودي-الفرنسي بالجهود المشتركة بين الشركات السعودية والفرنسية للشراكة في سلسلة إمدادات الطاقة بأكملها لإطلاق التجارة في مجال الهيدروجين.

السياسات والتنظيمات: ستعزز خارطة الطريق تطوير قطاع الهيدروجين من خلال الإقرار المتبادل لإطار عمل الاعتماد. ويتضمن ذلك إجراء تقييم لدورة حياة الانبعاثات من كل المصادر المحتملة؛ لضمان الاتساق في التجارة الدولية.

وسيعمل كلا البلدين على تعزيز التعاون في تطوير واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في كلا البلدين؛ بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها.

يدعم كلا الطرفين تشكيل “فريق عمل سعودي- فرنسي”؛ بهدف تحقيق النتائج المرجوة من التعاون في مجال الهيدروجين وغيره من المجالات.