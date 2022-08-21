توقيع عقود لتمويل 4 مصانع لأساليب البناء الحديث في السعودية

أعلنت وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري متمثلة بمبادرة البناء الحديث بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعي السعودي عن إشرافها على توقيع عقود لتمويل 4 مصانع لأساليب البناء الحديث.

ويأتي توقيع العقود في إطار التوجه الإستراتيجي لمبادرة البناء الحديث والهادف إلى تحفيز مصانع إنتاج أساليب البناء الحديث، وإقامة المزيد من المصانع وتبنيها لتسهم بشكل فاعل في رفع نسبة المعروض السكني في السوق العقاري لتحقيق أهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتوفير منتجات سكنية مستدامة ذات كفاءة عالية لاستهلاك الطاقة وبسعر ملائم.

وأكد وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن بن عبدالله الطويل، أن توقيع الاتفاقية يصب في اتجاه تحفيز وزيادة تبنى أساليب البناء الحديث بشكل عام وفي قطاع البناء والتشييد بصفة خاصة، موضحاً أن المبادرة تسعى وبالشراكة مع القطاع الخاص إلى استمرار تحفيز قطاع التطوير العقاري لتبني واستخدام أساليب البناء الحديث في المشاريع المستقبلية، حيث تعتبر أساليب البناء الحديث عنصراً أساسياً للتغلب على تحديات القطاع وتحقيق المستهدفات خلال مدة أقل، وجودة أعلى، وتكلفة تنافسية.

يذكر أن مبادرة البناء الحديث قامت بجهود متواصلة خلال السنوات الماضية لتوطين هذه الصناعة في المملكة، حيث تم تقديم الدعم لأكثر من 22 مصنعاً سعودياً وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع لتصل لأكثر من 40 ألف وحدة سنوياً، ورفع نسبة استخدام أساليب البناء الحديث إلى 58% داخل منظومة الإسكان، وإعداد وإطلاق الدورات التدريبية المتخصصة لأساليب البناء الحديث وتدريب أكثر من 400 شاب سعودي، إضافة إلى توطين وتنفيذ التجارب النوعية لتقنيات الجيل الرابع في البناء الحديث.

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