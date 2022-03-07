توقيع اتفاقيتين لمشروعي الرَّس وسِعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية

أرست وزارة الطاقة السعودية اليوم مشروعي الرَّس وسِعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية، اللذين تبلغ طاقتهما الإجمالية 1000 ميجاوات، وحجم الاستثمار فيهما ما يقارب 7ر1 مليار ريال.

وكالة الأنباء السعودية “واس” أشارت إلى أن الشركة السعودية لشراء الطاقة ، وقّعت في نفس المناسبة، اتفاقيتي شراء الطاقة مع التحالفين الفائزين بالمشروعين، الأولى لمشروع الرَّس للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة القصيم، مع شركة الرَّس للطاقة الشمسية؛ المملوكة لتحالف شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) وشركة أس بي آي سي، وشركة المياه والكهرباء القابضة (دبليو إي إتش سي).

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 700 ميجاوات، بينما يبلغ حجم الاستثمار فيه ما يقارب 7ر1 مليار ريال، وتكلفة شراء الكهرباء 62ر5 هللات/كيلووات ساعة.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بمشروع سِعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يقع في سِعد التابع لمحافظة رماح في منطقة الرياض، مع شركة الغزالة للطاقة؛ المملوكة لتحالف كلٍّ من شركة جينكو باور (هونج كونج) المحدودة، وشركة جينكو باور ميدل إيست القابضة، وجينكو باور ظفرة القابضة، حيث يبلغ حجم الاستثمار في المشروع ما يقارب 800 مليون ريال، وتبلغ طاقته الإنتاجية 300 ميجاوات، وتكلفة شراء الكهرباء 56ر5 هللات/ كيلووات ساعة. ونقلت “واس” عن وزير الطاقة السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان قوله ” إن منظومة الطاقة تستهدف طرح مشروعاتٍ لإنتاج ما يقرب من 15000 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة المتجددة، خلال عامي 2022م و2023م، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق الطاقة المستهدفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل المستخدم لإنتاج الكهرباء”.

وزارة الطاقة أرست مشروعَي الرس وسِعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية#للطاقة_وطن pic.twitter.com/FrJl3PpVhl — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) March 7, 2022