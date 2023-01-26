توقيع اتفاقية لتمويل إنشاء منتجع 4 نجوم في منطقة الباحة

أعلن صندوق التنمية السياحي السعودي، عن توقيع اتفاقية تمويل مع شركة عنوان الجنوب للخدمات العقارية، لإنشاء مشروع منتجع من فئة 4 نجوم تحت اسم “الأرين أرجان” التابع لشركة روتانا لإدارة الفنادق ، وذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار البلدي “فُرص”.

وأوضح الصندوق، أن المنتجع سيقام على مساحة 12.3 ألف متر مربع، يتضمن 62 غرفة و18 شاليه، ومسابح بإطلالة على الجبال المحيطة بالموقع، بالإضافة إلى مطاعم تقدم مختارات من الأطعمة والمشروبات ونادٍ صحيّ متكامل الخدمات، وذلك لخدمة زوار محافظة المندق بمنطقة الباحة، التي تعد إحدى الوجهات السياحية المستهدفة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى أن منطقة الباحة تحتل أهمية كبيرة على الخارطة السياحية في المملكة ويعود ذلك لإرثها الغني ومناخها المعتدل وتضاريسها، وغاباتها التي يفوق عددها الـ 40 ومنها غابة رغدان الشهيرة.

كما تتميز المنطقة بكثرة المواقع الأثرية كقرية ذي عين والملد وطريق الفيل، إلى جانب العديد من الأسواق الشعبية والحرف اليدوية التي يتميز بها أبناء المنطقة، مما جعل منها واحدة من أبرز الوجهات السياحية جاذبية وأكثرها إسهاماً في تنوع الخيارات والعروض السياحيّة والترفيهية في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبد الله الفاخري : “يعد المشروع، واحدًا من المشاريع التي ستسهم في تنويع وتعزيز محفظة أعمال الصندوق، كما سيقدّم إضافة نوعية للمقومات السياحية لمنطقة الباحة وبالتالي زيادة جاذبيتها للزوار، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية لقضاء العطلات والأنشطة الترفيهية، فضلًا عن كونها وجهة مميزة لاستضافة المعارض والفعاليات والمؤتمرات”.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة عنوان الجنوب للخدمات العقارية صالح بن عثمان الغامدي: “لدينا قناعة راسخة أنه سيكون لهذا المشروع انعكاساته الإيجابية على المقومات والقدرات السياحية لمنطقة الباحة “.