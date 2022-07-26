توقيع اتفاقية بقيمة 50 مليون دولار لبناء منشأة صناعية في ينبع

وقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع شركة “ميتشل رابر العربية”، اتفاقية بقيمة 50 مليون دولار لتخصيص أرض من أجل بناء منشأة لتصنيع مكونات المطاط الصناعي في ينبع.

وأوضح ستيفن لوتينشلاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “ميتشل”، في بيان أن هذه الاتفاقية جاءت ضمن 13 عقداً وقّعتها شركات أمريكية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمملكة العربية السعودية مؤخراً.

وأفاد لوتينشلاغر، أنه بحسب الاتفاقية ستقوم المنشأة بتصنيع مركبات ومنتجات المطاط مثل الإطارات وأحزمة النقل والخراطيم والربلات والأختام لمجموعة متنوعة من الصناعات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المنشأة بحلول الربع الأول من عام 2024، مبيناً أن الاتفاقية ستضيف مباشرة أكثر من 250 وظيفة في الإدارة والهندسة والتقنية وأدوار الإنتاج للمواطنين السعوديين.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعمال الأمريكي – السعودي المدير التنفيذي للمجلس ديلانو روزفلت، عن سعادته بهذه الاتفاقية، مؤكداً أنه يسر مجلس الأعمال الأمريكي السعودي أن يكون قادرًا على لعب دور في الشراكة بين شركة ميتشل للمطاط العربية والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

ولفت روزفلت، النظر إلى أن هذه الشراكات والاتفاقيات هي الهدف النهائي لجميع الأعمال التي يقوم بها المجلس لتعزيز الفرص للشركات الأمريكية في المملكة.