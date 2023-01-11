سامر باطر by سامر باطر

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توقف مئات رحلات الطيران بسبب خلل في نظام أمريكي للملاحة

سامر باطر by سامر باطر
طيران

تعطل نظام إدارة الطيران الفيدرالي الذي يزود الطيارين بالإشعارات التي يحتاجون لقراءتها قبل الطيران مما تسبب بتعطيل الرحلات الجوية في الولايات المتحدة ورحلات جوية دولية قادمة إلى الولايات المتحدة.

وطلبت إدارة الطيران الفيدرالي بإيقاف كل الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة بحسب شبكة اي بي سي.

ولم يتضح بعد عدد الرحلات الجوية التي ستتأثر ، لأن بعض شركات الطيران قد تكون قادرة على العمل بدون معلومات من النظام ، والمعروف باسم نظام NOTAMS – أو Notice to Air Missions –

عطل كمبيوتر أدى إلى توقف الطيران

ونقلت تقارير في وسائل إعلام أميركية أن تعطل أجهزة الكمبيوتر أدى إلى توقف الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة صباح الأربعاء مع تعرض الركاب للتأخير والإلغاء. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في بيان على تويتر: “تعمل الإدارة على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية. إننا نجري فحوصات التحقق النهائية ونعيد تحميل النظام الآن”. “تأثرت العمليات عبر نظام المجال الجوي الوطني. سنقدم تحديثات متكررة بينما نحرز تقدمًا.”

ولا يوجد أي مؤشرات على تعرض النظام لهجمات سيبرانية بحسب ما نقلته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير على تويتر.

تأثرت حوالي 1100 رحلة تأخرت داخل الولايات المتحدة أو داخلها أو خارجها يوم الأربعاء (11 يناير) فيما تم إلغاء 94 رحلة. وذكرت تقارير من وسائل الإعلام الأمريكية أن جميع الرحلات الجوية قد توقفت بسبب خلل فني، وفقا لما يظهر في موقع لتتبع الرحلات فلايت أوير FlightAware

كما قام العديد من المسافرين في أوروبا والولايات المتحدة بنشر شكاوى عن متاعب رحلاتهم على الشبكات الاجتماعية بأن تقطعت بهم السبل بسبب عطل ذلك النظام.

حركة الطيران تستأنف في الولايات المتحدة
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...