توقف حركة الطيران في أفغانستان ودخولها في عزلة عن العالم مع قطع طالبان للإنترنت

توقف وأُلغيت العديد من الرحلات الجوية في أفغانستان بعد انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد، وأشار المسؤولون إلى أن الانقطاع غير محدد المدة. دخلت أفغانستان في حالة عزلة رقمية تامة مع انقطاع شبه كامل للاتصالات بعد أن أمرت حركة طالبان بقطع وصلات الألياف الضوئية، حيث أظهر موقع NetBlocks انخفاض الاتصال إلى حوالي 14% من المستويات الطبيعية قبل أن ينخفض إلى أقل من 1% بين عشية وضحاها. يُعد هذا أول انقطاع على مستوى البلاد منذ تولي طالبان السلطة عام 2021، مما أدى إلى تعطيل شبكات الهاتف المحمول وحتى خدمات الهاتف التي تعمل عبر الإنترنت. تُوقفت الرحلات الجوية وانسحب العطل على قطاعات أخرى مثل الخدمات المصرفية والجمارك في جميع أنحاء البلاد ، وأشار المسؤولون إلى أن الانقطاع سيستمر حتى إشعار آخر، بينما عادت عمليات الأمم المتحدة وشركاتها إلى الاتصالات اللاسلكية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية بشكل محدود. بدأت السلطات بقطع الاتصالات عالية السرعة والألياف في وقت سابق من الشهر لمنع ما أسمته “الفجور، وفقًا لأوامر منسوبة إلى زعيم طالبان في إطار حملة أخلاقية أوسع نطاقًا. ويمثل هذا أول انقطاع للاتصالات على مستوى البلاد منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس ٢٠٢١ . وحذّر مسؤول أفغاني من أن إغلاق “٨ إلى ٩ آلاف برج اتصالات” سيؤثر على الخدمات المصرفية والجمارك والتجارة في جميع أنحاء البلاد. وتأثرت عمليات الأمم المتحدة بشدة، حيث اضطر الموظفون إلى الاعتماد على الاتصالات اللاسلكية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية المحدودة للحفاظ على الأنشطة الحيوية. “نحن عميان بدون هواتف وإنترنت” وأظهرت مراقبة مستقلة انقطاعًا شبه كامل في خدمات الاتصالات على مستوى البلاد، مع انخفاض الاتصال إلى جزء بسيط من المستويات الطبيعية. تأثرت الأنشطة الميدانية بشدة، مما أجبر على اللجوء إلى الاتصالات اللاسلكية واتصالات الأقمار الصناعية المحدودة. استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021 بعد انسحاب القوات الدولية. ومنذ ذلك الحين، أصدرت السلطات عشرات المراسيم التي تُقيّد الحريات المدنية، بما في ذلك حقوق المرأة، حيث أشارت التقارير إلى أكثر من 70 مرسومًا من هذا القبيل، فضلًا عن ترك أكثر من مليوني فتاة للمدرسة. وتعتمد شبكة الإنترنت عالية السعة في أفغانستان على خطوط الألياف الضوئية؛ ويؤدي قطع هذه الشبكات الأساسية إلى تدهور سريع في كل من الشبكات السلكية والمحمولة، ويتم توجيه العديد من خدمات الهاتف عبر الإنترنت، لذا فإن انقطاع الإنترنت قد يؤدي أيضًا إلى تعطيل المكالمات الهاتفية العادية.

