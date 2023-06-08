توقف حركة الطيران بنيويورك بسبب حرائق كندا

توقفت حركة الطيران جزئيا إلى نيويورك بسبب حرائق كندا، و أعلن الطيران المدني الأميركي، عن توقف جزئي لحركة الطيران لنيويورك بسبب دخان حرائق كندا. وغطت حرائق الغابات الشديدة في كندا شمال شرق الولايات المتحدة وأجزاء من شرق كندا، ما أدى لتحول الهواء إلى اللون الرمادي، وحذرت السلطات السكان المعرضين للخطر بضرورة البقاء داخل منازلهم.

واشارت بي بي سي في تقرير عن تسببت حرائق كندا بتغطية مدينة نيويورك بالضباب البرتقالي الملوّث، ولفتت إلى أن

الملايين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية يتنفسون الهواء الخطر الناجم عن حرائق الغابات في كندا، حيث تواجه البلاد أسوأ موسم حرائق في تاريخها.

وأحاطت طبقة من الضباب البرتقالي “بسبب سوء جودة الهواء”، مدينة نيويورك، التي تقع على بُعد مئات الأميال جنوبا من مصدر الحرائق في كندا.

وأصدرت وزارة البيئة الكندية أقوى تحذير بشأن تلوث الهواء في أوتاوا يوم الثلاثاء، واعتبرته يشكل “خطرا شديدا للغاية” على صحة الناس.