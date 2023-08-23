توقف حركة الطيران بموسكو مع إصابة ناطحة سحاب بمسيرة متفجرة

أفادت تقارير محلية روسية بقييد مطارات موسكو استقبال الرحلات الجوية الأربعاء ، فيما نشرت لقطات إصابة ناطحة سحاب روسية بتفجير يرجح أنه طائرة مسيرة متفجرة، وأعلنت مطارات موسكو “فنوكوفو” و”شيريميتيفو” و”دوموديدوفو” و”جوكوفسكي” عن قيود على استقبال الرحلات الجوية لأسباب أمنية، حسبما ذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية. وقال ممثل عن الإدارة للصحفيين: “بسبب قيود استخدام المجال الجوي، غادرت طائرتان إلى مطارين بديلين. وتم تسليم ركاب هذه الرحلات إلى مطارات الوجهة”.

وكانت الدفاعات الجوية الروسية قد أسقطت طائرة مسيّرة فوق منطقة موسكو وأخرى فوق المدينة، وفق ما أفاد رئيس بلدية موسكو الأربعاء، في سادس ليلة من الهجمات على العاصمة الروسية.

وقال سيرغي سوبيانين على تطبيق تيليغرام “الليلة، أسقط الدفاع الجوي طائرة مسيّرة فوق موجيسكي في منطقة موسكو. الطائرة المسيّرة الثانية هاجمت مبنى قيد الإنشاء في المدينة”.

One of the drones hit a building in downtown #Moscow (Moskva City district).



This is the neighborhood where offices of the Russian government are located.#Russia #UkraineRussiaWar #Ukraine pic.twitter.com/Np0euJE8pL — BREAKING NEWS: UKRAINE (@MrFukkew) August 23, 2023

وتستغل أوكرانيا بهجماتها على موسكو ثغرات في الدفاعات الجوية، وخاصة التشويس بوسائل الحرب الإلكترونية نظرا لأن ذلك يعطل الاتصالات الاعتيادية.

Another night, another swarm of moped drones over Moscow. It appears that at least one made up to the financial district.



Source: https://t.co/A5sqjl8V3M#Russia #Moscow pic.twitter.com/vP43x7rZLE — (((Tendar))) (@Tendar) August 23, 2023