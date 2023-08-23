سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

توقف حركة الطيران بموسكو مع إصابة ناطحة سحاب بمسيرة متفجرة

سامر باطر by سامر باطر

أفادت تقارير محلية روسية بقييد مطارات موسكو استقبال الرحلات الجوية الأربعاء ، فيما نشرت لقطات إصابة ناطحة سحاب روسية بتفجير يرجح أنه طائرة مسيرة متفجرة، وأعلنت مطارات موسكو “فنوكوفو” و”شيريميتيفو” و”دوموديدوفو” و”جوكوفسكي” عن قيود على استقبال الرحلات الجوية لأسباب أمنية، حسبما ذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية. وقال ممثل عن الإدارة للصحفيين: “بسبب قيود استخدام المجال الجوي، غادرت طائرتان إلى مطارين بديلين. وتم تسليم ركاب هذه الرحلات إلى مطارات الوجهة”.

وكانت الدفاعات الجوية الروسية قد أسقطت طائرة مسيّرة فوق منطقة موسكو وأخرى فوق المدينة، وفق ما أفاد رئيس بلدية موسكو الأربعاء، في سادس ليلة من الهجمات على العاصمة الروسية.

وقال سيرغي سوبيانين على تطبيق تيليغرام “الليلة، أسقط الدفاع الجوي طائرة مسيّرة فوق موجيسكي في منطقة موسكو. الطائرة المسيّرة الثانية هاجمت مبنى قيد الإنشاء في المدينة”.

وتستغل أوكرانيا بهجماتها على موسكو ثغرات في الدفاعات الجوية، وخاصة التشويس بوسائل الحرب الإلكترونية نظرا لأن ذلك يعطل الاتصالات الاعتيادية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...