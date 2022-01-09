توقع انتعاش اقتصاد المنطقة العربية في العامين 2022 و 2023

توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) اليوم (السبت) أن تكون الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية إيجابية وأن تشهد انتعاشا اقتصاديا في عامي 2022 و2023.

جاء ذلك في بيان أصدرته (إسكوا) حول مسح أجرته اللجنة بعنوان “التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2020-2021” بحسب وكالة شينخوا.

وتوقع مسح الإسكوا (ملف بي دي اف)أن يستمر الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في 2021 وأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.7 % في العام 2022 و3.6 % في العام 2023.

ورأت أنه في حال نجاح التطعيم في احتواء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ستسلك الاقتصادات مسار التعافي من خلال زيادة الطلب على السلع واستئناف الأنشطة السياحية.

وأشارت الى أن وتيرة الانتعاش ستختلف بين البلدان بحسب سرعة حملات التلقيح ضد (كوفيد-19) والعائدات من النفط والسياحة وحجم التحويلات المالية وتدفقات المساعدات الإنمائية.

ولفتت (إسكوا) إلى أن توقعاتها اعتمدت على سيناريوهين أحدهما محافظ والآخر متفائل، مشيرة إلى أن الأول يفترض استمرار وتيرة التطعيم على بطئها، مع متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل، فيما يفترض الثاني تقدم حملات التطعيم وارتفاع الطلب على النفط عالميا بحيث يكون متوسط سعر النفط 80 دولارا للبرميل.

واشار المسح إلى أن معدلات الفقر في المنطقة العربية ستنخفض من 27 % من مجموع السكان في 2021 إلى نحو 26 % في العام 2023 مع استمرار وجود تفاوت بين مجموعات البلدان.

وبحسب مسح (إسكوا) ستظل معدلات البطالة في المنطقة من أعلى المعدلات في العالم، لاسيما بين النساء والشباب برغم التوقع بانخفاضها إلى 10.7 % في العام 2023 بعد أن كانت 11.8 % في العام 2021.

وأشار المسح إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتأثرة بالنزاعات بنسبة قد تصل إلى 4.5 % في 2022 و6.9 % في 2023 .

وبسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة توقع المسح أن ينمو الناتج في أقل البلدان العربية نموا بنحو 2% في عام 2022 و2.6% في عام 2023، لكن تفشي متحور (أوميكرون) قد يؤدي إلى إبطاء النمو بحيث يرتفع بنسبة 1.7% في عام 2022.

ولفت المسح إلى أن توقعاته قد تتأثر بشدة من تداعيات متحور (أوميكرون) في ضوء ضعف القدرة على التعامل مع الأزمات الصحية الطارئة لتحقق معدلات نمو لا تزيد على 2.8 % في 2022 وذلك قبل أن تستعيد عافيتها مجددا في 2023 لتصل معدلات النمو فيها الى 6.4 %.

ويقدم مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية الذي تصدره (الإسكوا) سنويا تحليلا لآخر التطورات الاجتماعية والاقتصادية بهدف دعم الدول الأعضاء في جهود إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها وتحسين عملية التخطيط الاقتصادي دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.

يذكر أن (إسكوا) هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.