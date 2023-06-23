مويضي المطيري by مويضي المطيري

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توقعات وصول إيرادات السعودية لمعرض إكسبو 2030 الرياض لـ1.5 مليار دولار

وسط منافسة مع “روما”الايطالية، ومدينة ” بوسان” في كوريا الجنوبية، وحجم البنية التحتية الضخمة التي خصصتها المملكة

مويضي المطيري by مويضي المطيري
بعد إعلان الحكومة السعودية عن حجم الميزانية التي رصدتها لاستضافة معرض "إكسبو 2030" بـ 7.8 مليار دولار



تتوقع السعودية بحسب الأرقام المعلنة أن تبلغ إيرادات المملكة؛ لمعرض “إكسبو 2030 الرياض”، 1.5مليار دولار، بعد إعلان الحكومة السعودية عن حجم الميزانية التي رصدتها لاستضافة معرض “إكسبو 2030″ بـ 7.8 مليار دولار خلال عرض وفدها الرسمي لملف الرياض إكسبو 2030 في العاصمة الفرنسية” باريس”، وسط منافسة مع “روما”الايطالية، ومدينة ” بوسان” في كوريا الجنوبية، واستعداداتها للاستضافة وحجم البنية التحتية الضخمة التي خصصتها المملكة.

وتأتي الإيرادات المتوقعة لهذا الحدث الضخم من مبيعات التذاكر التي ستصل إلى 894.5 مليون دولار الرعايات بـ 304.6 الماكولات والمشروبات 106، الميتافيرس 55.4 والترويج ب 55.4، رسوم تأجير مساحات المعرض 28.5، والإيواء بـ 22.6، رسوم وقوف السيارات 20.8، الفعاليات الترفيهية والمهنية 20.8، التخزين 7 مليون دولار ، وإيرادات أخرى بـ 14.6 مليون دولار.

إضافة للعائدات و الاستثمارات الأخرى؛ كعدد الزوار المتوقع أن تستقطبهم الرياض خلال استضافة المعرض 21.7 مليار دولار و 92 مليار دولار الاستثمارات التي أطلقتها المملكة لاستضافة المعرض بجانب الإيرادات المتوقعة من استضافة المعرض بـ 1.53 مليار دولار.

بينما ميزانية الحدث التي رصدتها حكومة المملكة لاستضافة “إكسبو الرياض2030″، ستوزع على 5.85 مليار دولار مخصصة للنفقات الراسمالية 1.47 مليار دولار مخصصة للنفقات التشغيليه 1.75 مليار دولار تكلفه الاجنحه وخصصت للبنيه التحتيه في الرياض 382 مليون دولار، بينما رصدت ميزانية بنود الترويج بـ 297 مليون دولار وميزانيه الفعاليات بلغت 268 مليون دولار.

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