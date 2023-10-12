توقعات صندوق النقد الدولي.. مصر تتراجع في 2024 وليبيا تقود النمو العربي

أعلن صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية، في أعوام 2023 و2024، ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في أكتوبر 2023.

ولم يتضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يصدر عن الصندوق لتوقعات معدل نمو دولتي سوريا ولبنان، من الدول العربية، وذلك حسب البيانات المنشورة على موقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت.

وجاءت توقعات معدل النمو للدول العربية، ضمن بيانات صندوق النقد الدولي، لمنطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، والتي توقع فيها زيادة بنسبة 2% لعام 2023، و3.4% لعام 2024، مقارنة بمعدل نمو 5.6% في عام 2022، مما يعني استمرار تأثر دول المنطقة، بالتداعيات الاقتصادية لجائحة “كوفيد-19″، والحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقع صندوق النقد الدولي، انكماش اقتصاد 4 دول عربية في 2024، منهم 2 من كبار مصدري النفط، و2 كان طبيعيا انكماش اقتصادهما بسبب معاناتها من حروب داخلية، وهذه الدول هي الكويت، والعراق، والسودان، واليمن.

وعدل البنك الدولي بعض توقعاته في 2023، حيث تراجع النمو في السعودية إلى 0. 8٪ مقابل زيادة معدل النمو في مصر إلى 4.2٪.

وفي 2024 تقود ليبيا العرب بنسبة نمو بلغت 7.5 وفق توقعات صندوق النقد، يليها جيبوتي وموريتانيا والسعودية والإمارات على الترتيب، فيما توقع تراجع النمو في مصر إلى 3.6٪

أريبيان بزنس تقدم جدول بتوقعات صندوق النقد الدولي، لنسب معدل نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للدول العربية، مرتبة حسب الأكثر نمو في عام 2023، حسب أرقام تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق في أكتوبر 2023.

الترتيب الدولة 2023 2024 1 ليبيا 12.5% 7.5% 2 جيبوتي 5% 6% 3 موريتانيا 4.5% 5.3% 4 مصر 4.2% 3.6% 5 الجزائر 3.8% 3.1% 6 الإمارات 3.4% 4% 7 جزر القمر 3% 3.5% 8 فلسطين* (الضفة الغربية وغزة) 3% 2.7% 9 الصومال 2.8% 3.7% 10 البحرين 2.7% 3.6% 11 الأردن 2.6% 2.7% 12 قطر 2.4% 2.2% 13 المغرب 2.4% 3.6% 14 تونس 1.3% 1.9% 15 سلطنة عمان 1.2% 2.7% 16 السعودية 0.8% 4% 17 الكويت -6%** 3.6% 18 العراق -2.7%** 2.9% 19 اليمن -5%** 2% 20 السودان -18.3** 0.3% 21 سوريا لا توجد لا توجد 22 لبنان لا توجد لا توجد

* توقعات صندوق النقد الدولي، لفلسطين (الضفة الغربية، وغزة)، تم حسابها قبل بداية عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الجاري.

** معدل النمو بالسالب يعني انكماش الاقتصاد، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.