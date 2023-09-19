دبي.. توقعات بنمو قطاع الضيافة حتى نهاية 2023

توقعت شركة الاستشارات العقارية العالمية “نايت فرانك” أن يصل حجم اشغال الغرف في قطاع الضيافة في دبي بنهاية العام الجاري قرابة 154 ألف غرفة، بزيادة 9200 غرفة ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 6.4% عن عام 2022.

وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يستمر مخزون الفنادق في دولة الإمارات في التوسع، مما يساعد على دعم مدن مثل دبي، التي برزت ليس فقط باعتبارها الوجهة الأكثر شعبية في العالم لعامين متتالين التوالي وفقاً لموقع تريب أدفيزور، بل حصلت أيضاً على لقب أعلى معدلات إشغال في العالم خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 78%”.

يقود هذا النمو شركات عمالفة في صناعة الضيافة، وفق الترتيب التالي:

أكور: 71820 غرفة حالية و49510 غرفة قيد الإنجاز

ماريوت: 63790 غرفة حالية و52790 غرفة قيد الإنجاز

آي إتش جي للفنادق والمنتجعات: 35140 غرفة حالية و22,120 غرفة قيد الإنجاز

هيلتون العالمية: 33450 غرفة حالية و39860 غرفة قيد الإنجاز

راديسون: 22830 غرفة حالية و11651 غرفة قيد الإنجاز

روتانا: 16976 غرفة حالية و10,807 غرفة قيد الإنجاز

وقال تراب سليم، الشريك ورئيس استشارات الضيافة والسياحة والترفيه: “لا تزال دبي تهيمن على مشهد الضيافة في دولة الإمارات، حيث يتركز 70% من المعروض القادم للبلاد في المدينة”.

وفي النصف الأول من عام 2023، استقبلت دبي 8.6 مليون سائح، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 20% عن عام 2022. وتؤكد هذه الزيادة جاذبية دبي المستمرة باعتبارها وجهة سياحية عالمية.

وتشكل الفنادق ذات العلامات التجارية العالمية 67% من المعروض الحالي في دبي، ما يسلط الضوء على جاذبية المدينة العالمية.

ينتمي 70% من المعروض قيد الإنشاء والتخطيط النهائي في دبي إلى قطاعات الفنادق الفاخرة والراقية مما يلبي احتياجات المسافرين المميزين” وبفضل الإمداد الحالي البالغ 207200 غرفة فندقية و24500 غرفة إضافية في مراحل مختلفة من التطوير، ستعزز دبي مكانتها العالمية في قطاع الضيافة بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات “إس تي آر” المشار إليها من قبل شركة نايت فرانك، سجّل السوق الفندقي في دبي ككل زيادة بنسبة 0.8% في إيراد الغرفة لشهر تموز/يوليو 2022 مقارنة بالعام السابق، نتيجة زيادة بنسبة 6.8% في معدل الإشغال، ولكنها تراجعت عن تحقيق المزيد من النمو بانخفاض بنسبة 5.6% في متوسط سعر الغرفة.

أظهرت بيانات فئة هوت ستاتس لشهر تموز/يوليو 2023 أن معظم الفئات سجّلت انخفاضات طفيفة في متوسط سعر الغرفة، باستثناء فنادق وسط المدينة الفاخرة في مناطق داونتاون والخليج التجاري وشارع الشيخ زايد التي سجلت زيادة بنسبة 2%.

كما سجلت منتجعات الشواطئ الفاخرة زيادة مماثلة في معدل الإشغال مثل القطاعات الأخرى، لكنها شهدت انخفاضاً أكبر بنسبة 13% في متوسط سعر الإقامة.