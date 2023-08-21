توقعات بانضمام السعودية لـ بريكس في القمة غدا الثلاثاء في جنوب أفريقيا

يتوقع أن يجري ضم السعودية إلى بريكس في القمة 15 لمجموعة بريكس 2023 التي ستعقد غدا في جوهانسبرغ عاصمة جنوب إفريقيا . ويشارك في مؤتمر المجموعة التي تحمل أول حروف الدول المؤسسة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الـ5 الأعضاء في المجموعة، إضافة إلى زعماء وممثلي نحو 50 دولة، من المقرر حضورهم القمة، التي تستضيفها جنوب أفريقيا، خلال الفترة من 22 حتى 24 أغسطس/ آب الجاري.

وتأكد حضور قادة الأعضاء في كتلة بريكس الاقتصادية – رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ، والزعيم الصيني شي جين بينغ ، والرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي – هناك، فيما يتوقع أن يغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتسعى مجموعة دول بريكس لتعزيز دورها في النظام الاقتصادي العالمي، حيث تناقش ملف ضم المملكة العربية السعودية ضمن الملفات بحضور أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة التي تضم كل من ومنذ تأسيسها في العام 2009 تسعى مجموعة دول بريكس للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية على غرار دول مجموعة السبع الصناعية.

? BRICS IN NUMBERS



South Africa hosts the 15th BRICS Summit in Johannesburg from 22-24 August 2023. Visit https://t.co/WWClfupTOU for more information.#BRICSZA ??????????#BetterAfricaBetterWorld ? pic.twitter.com/v7F0VlNoe9 — Presidency | South Africa ?? (@PresidencyZA) August 21, 2023