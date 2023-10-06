توقعات البنك الدولي متشائمة.. انكماش سعودي ومفاجأة لمستوردي النفط

أعلن البنك الدولي توقعات أكثر سلبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان أبرزها توقع انكماش الاقتصاد السعودي، ونمو البلدان المستوردة للنفط بنسب أكثر من الدول المصدرة.

وقال البنك الدولي، إنه يتوقع انكماش الاقتصاد السعودي 0.9% في 2023، معدلا بالخفض توقعاته لنمو اقتصاد المملكة، وهو ما عزاه إلى تقليصها إنتاج النفط وتراجع أسعاره، وذلك حسب رويترز.

كما توقع البنك، أن يتباطأ النمو بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.9% في 2023 من 6% العام الماضي، فيما يقل عن توقعاته في أبريل الماضي، البالغة 3%.

وخفضت السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي إنتاج النفط في خطوة استباقية قالت إنها تهدف لاستقرار أسواق الخام.

ولا تزال أسعار النفط أقل من متوسط العام الماضي البالغ 100 دولار للبرميل.

وتتوقع الحكومة السعودية أن يتباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 0.03 % في 2023 انخفاضا من 8.7% العام الماضي وذلك وفقا لتوقع معدل أصدرته وزارة المالية الأسبوع الماضي، بما يعني أن المملكة تتوقع أن تتجنب الانكماش بالكاد.

أسباب انكماش الاقتصاد السعودي

وعزا أحدث تقرير للبنك الدولي، الخميس:” التراجع المفاجئ” لأنشطة السعودية الاقتصادية إلى “المستويات الأقل من إنتاج النفط في ظل أسعار متراجعة”.

وكان البنك توقع في تقرير أبريل الماضي، أن تسجل السعودية نموا 2.9 % في 2023.

تباطؤ نمو دول مجلس التعاون الخليجي

وتوقع التقرير الأحدث أن يتباطأ نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست المنتجة للنفط والغاز إلى 1% في 2023 انخفاضا من 7.3% العام الماضي، وبما يقل كثيرا أيضا عن 3.2% توقعها البنك الدولي في أبريل الماضي.

لكن البنك توقع في تقريره الخميس، أن يرتفع نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست المنتجة للنفط والغاز، إلى 3.6% في 2024.

الدول المستوردة للنفط تسجل نموا أكبر

وتتباين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الثرية، وبين دول نامية تستورد البترول مثل الأردن، وأخرى نامية تصدره مثل العراق.

لكن خفض إنتاج النفط الممتد هذا العام وازن إلى حد ما هذا التباين.

وتوقع البنك أن يسجل النمو في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة 3.6 % هذا العام تراجعا من 4.9% العام الماضي.

مخاوف سوق العمل تتصاعد

وتوقع البنك أن يتباطأ النمو الإجمالي المحلي للفرد، وهو مؤشر على مستويات المعيشة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 0.4% في 2023 هبوطا من 4.3% العام الماضي مما يثير المخاوف بشأن آفاق التوظيف بين شبان المنطقة.

وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:” دون إصلاحات مناسبة للسياسات يمكن أن ننزلق دون قصد صوب مواجهة مشكلات هيكلية دائمة لأسواق العمل في المنطقة في المستقبل المنظور.. حان وقت الإصلاح”.

وتوقع البنك أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي فائضا ماليا 0.8% من الناتج الإجمالي المحلي في 2023 انخفاضا من 4.3% في 2022، وأقل من 3.2% توقعها البنك في أبريل الماضي.