كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن عدد الوظائف التي خلقها القطاع في 5 أشهر بلغ أكثر من 37 ألف وظيفة، من بينها 20،728 وظيفة للسعوديين.

وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد العاملين الفعليين في القطاع حتى نهاية مايو 2023م بلغ 734,580 ألف عامل.

وقالت وزارة الصناعة، أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تجاوز 1.4 تريليون ريال، حتى مايو 2023، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10,966 مصنعًا.

أهم مؤشرات قطاع الصناعة والتعدين

وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين” لشهر مايو 2023م، التي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاع الصناعة.

وأبرزت النشرة حجم التغيرات التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.

20365 رخصة تعدينية سارية

وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية مايو 2023م بلغ 2,365 رخصة.

ووزعت الرخص كالتال: 1,475 رخصة محجر مواد بناء، و644 رخصة كشف، و182رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع،و28رخصة فائض خامات معدنية.