بدأت مكاسب استخدام المضخات الحرارية التي تستفيد من الحرارة الزائدة، تتكشف في الشرق الأوسط، وأهمها توفير استهلاك الكهرباء وبالتالي تقليص قيمة فواتير الكهرباء فضلا عن انبعاثات الكربون، وبالاستفسار من زياد البواليز، الرئيس الإقليمي لدانفوس – تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا عن استخدام المضخات الحرارية في دول الخليج العربي يلفت بالقول:”يمكن أن تلعب المضخات الحرارية دورًا حيويًا في تحويل الحرارة الزائدة إلى مياه ساخنة، وهو ما يمكننا رؤيته في القطاع الصناعي في المنطقة، ولكن يمكن أيضًا استخدامها للتدفئة نفسها، وهو أمر تشتد الحاجة إليه في ، على سبيل المثال شمال المملكة العربية السعودية وبعض الدول المجاورة الأخرى البلدان تعاني من فصول الشتاء الباردة.”

ويضيف قائلا:”نشهد العديد من المبادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بإزالة الكربون وتعزيز كفاءات الطاقة، مثل المبادرة السعودية الخضراء ورؤية السعودية 2030 ، ورؤية الإمارات العربية المتحدة 2030 ، ورؤية مصر 2030 ، ورؤية قطر 2030 ، ورؤية البحرين 2030 ، ورؤية عمان 2040 ، ورؤية الكويت 2045، ومن خلال حلولنا المبتكرة الجاهزة ، تهدف شركة دانفوس إلى دعم جهود البلدان في تحقيق أهدافها. بسبب توسع النشاط الحضري السريع، تشكل ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية تحديًا حقيقيًا ، ليس فقط للبيئة واستهلاك الطاقة ولكن أيضًا للصحة. تنشط دانفوس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقديم حلول موفرة للطاقة لمجموعة متنوعة من التطبيقات، من المجتمعات السكنية إلى المباني التجارية ، وطاقة المنطقة ، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ، والمياه ، وإدارة مياه الصرف الصحي ، إلخ. من بين مشاريعنا الأخرى التي تشمل المباني الشاهقة في المنطقة ومزودي المرافق الراسخين في المنطقة.”

ويختم قائلا:”في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، يمكننا أن نفعل الكثير فيما يتعلق بكفاءة الطاقة ، وحقيقة أن مؤتمر كوب 28 (COP28 ) في الإمارات العربية المتحدة ، وكذلك مؤتمر COP27 في مصر ، يظهران الكثير عن الجهود الإقليمية في تحقيق أهداف الكربون المحايد. يسعدني أن أرى أن دول المنطقة تبذل الكثير من الجهد في هذا الأمر، كما أن الورقة البيضاء الأخيرة من دانفوس حول الإمكانات غير المستغلة للحرارة الزائدة بمثابة تذكير بما يمكن فعله أيضًا. يمكن استخدام الحرارة الزائدة لأغراض مختلفة ويمكن أن تساعد في تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون في العديد من القطاعات المختلفة.