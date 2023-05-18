لتلبية طلبات توظيف 200 ألف سعودي باريسيما تالنت تفتتح مكتبا في المملكة   

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة عالمية إن افتتاح باريسيما تالنت لمكتبها في المملكة العربية السعودية يأتي لتلبية الطلب الهائل على الوظائف إذ يتوقع أن تفتح الاتفاقية التي أبرمت بين شركة بوينغ والمملكة الباب أمام أكثر من 200,000 فرصة عمل في المملكة، كما سوف توفر الرحلات البحرية حوالي 50,000 فرصة عمل أيضاً. وبالتالي فإن جميع هذه الفرص تؤدي إلى الطلب المتزايد على خبرات وخدمات “باريسيما تالنت” من قبل عملائها الحاليين الذين يفتتحون أفرع لشركاتهم في المملكة وأيضاً العملاء المحتملين من مختلف أنحاء المملكة.”

وكشفت شركة “باريسيما تالنت” (عضو في مجموعة دلسكو العالمية)، عن خططها التوسعية في دول مجلس التعاون الخليجي مع افتتاحها فرعها الأول في المملكة العربية السعودية في الرياض، وذلك لتلبية الإقبال الكبير والطلب المتزايد على حلول المواهب في المملكة مما يعزز من دورها الريادي في تقديم أفضل الممارسات العالمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وسوف تحرص “باريسيما تالنت” على تقديم مجموعة من الحلول المتكاملة المخصصة لجذب المواهب المختلفة إلى جانب الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات التوظيف وتأمين فرص التوظيف الدائم والتعاقدي في المملكة، وسوف تعمل على تعزيز اكتساب المواهب للوظائف القيادية إلى جانب تقديم إختبار القياس النفسي (إختبار السيكومتري).

تياجو كوستا، الرئيس التنفيذي لشركة “باريسيما تالنت” أوضح بالقول: “تشكل هذه الخطوة إنجازاً هاماً لشركة “باريسيما تالنت” ضمن عملية إستقطاب المواهب، مما يتماشى أيضاً مع رؤية المملكة 2030 وتلبية للإستعدادات الكبيرة لإستضافة الحدث العالمي معرض إكسبو 2030 الذي سوف يفتح الباب لعدد كبير من فرص العمل، لاسيما مع الإقبال الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية من قبل العديد من الشركات لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة التي أصبحت من أكبر وأسرع الأسواق نمواً في المنطقة.”

وأضاف: “إن الإستثمار الكبير والضخم في مشاريع البنية التحتية في المملكة والإزدهار الكبير في قطاع السياحة وتطوير قطاعي المال والخاص، يساعد على خلق فرص غير مسبوقة للشركات المختلفة للإستثمار في المملكة، كما يفتح المجال أيضاً للعديد من فرص العمل للمواطنين السعوديين وكذلك المغتربين. لذا نتطلع إلى تقديم وتسخير خبراتنا الواسعة في هذا المجال لاسيما مع معرفتنا العميقة بالثقافة المحلية وديناميكية سوق العمل، لمساعدة الشركات الكبيرة والصغيرة على تحقيق النجاح في أسواق المملكة.”

وتعقيباً على التوسع الهام، قال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة “دلسكو”: ” إن ما دفعنا إلى التوسع في المملكة العربية السعودية هو النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة، فعلى سبيل المثال حققت مشاريع العقارات والبنية التحتية أكثر من 1 تريليون دولار أمريكي، وتهدف المملكة إلى افتتاح 315,000 غرفة فندقية جديدة واستقبال 1,000,000 زائر سنوياً مع حلول عام 2030، ويتوقع أن تفتح الاتفاقية التي أبرمت بين شركة بوينغ والمملكة الباب أمام أكثر من 200,000 فرصة عمل في المملكة، كما سوف توفر الرحلات البحرية حوالي 50,000 فرصة عمل أيضاً. وبالتالي فإن جميع هذه الفرص تؤدي إلى الطلب المتزايد على خبرات وخدمات “باريسيما تالنت” من قبل عملائها الحاليين الذين يفتتحون أفرع لشركاتهم في المملكة وأيضاً العملاء المحتملين من مختلف أنحاء المملكة.”

تتخذ شركة” باريسيما تالنت” من مدينة دبي مقراً رئيسياً لها ولديها مكتبها في أبوظبي وأكثر من 32 فرعاً في أسواق حول العالم، ويشكل إفتتاح فرعها الأول في المملكة جزءًا من خططها التوسعية التي تشمل كل من الهند ومصر أيضاً.

يشكل المواطنون في المملكة حوالي 70 بالمئة من عدد السكان، لذا فإن النسبة الكبرى من عملاء “باريسيما تالنت” هم سعوديون يبحثون عن الإستشارة في السوق السعودي والإمتثال للعمل وفق أهم الإرشادات والنصائح التي تقدمها الشركة لهم، لا سيما في مجال خدمات التوظيف والتوظيف التعاقدي الخاص في قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة.