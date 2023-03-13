السعودية: توطين 80 قائدة في أجرة المطار

أعلنت الهيئة العامة للنقل (TGA) بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ممثلة في برنامج توطين (2)، حديثاً، عن إطلاق مبادرة توطين وظائف أجرة المطار (تاكسي المطار) وتقديم دعم التدريب والتأهيل والتوظيف وهي إحدى مبادرات تمكين المرأة السعودية في مجالات النقل.

وتستهدف المبادرة في المرحلة الأولى مسار المرأة خلال توقيع ثلاث اتفاقيات مع كبرى الشركات المرخصة في أنشطة أجرة المطار لتوظيف أكثر من 80 قائدة أجرة مطار، ابتداءً في المطارات الرئيسية الأربعة في (الرياض: مطار الملك خالد الدولي، جدة: مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الدمام: مطار الملك فهد الدولي، المدينة المنورة: مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي)، وستكون المرحلة الثانية بتوطين النشاط في جميع مطارات السعودية وعددها نحو 30 مطاراً مدنياً.

على هامش ملتقى المرأة في قطاع النقل #الهيئة_العامة_للنقل_TGA وشركة نورة للقيادة توقعان اتفاقية تعاون في مجالات التطوير والتأهيل لدعم وتمكين التوطين في أجرة المطار.#أثر_ممتد pic.twitter.com/3nY2QL8OVe — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) March 8, 2023

مهارات ناعمة

تتضمن المبادرة التعاون مع مركز متخصص بالقيادة لإعداد وتطوير برنامج تدريبي شامل للمهارات الأساسية في قيادة مركبات الأجرة، بالإضافة إلى المهارات الناعمة مثل (الإتكيت، خدمة العملاء، الإسعافات الأولية، اللغة الإنجليزية)، وتقديم الدعم من خلال برنامج توطين 2؛ لتمكين الكوادر الوطنية؛ ولدعم تنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتحسين تجربة المستفيدين من زوار ومسافرين، إضافة إلى التأهيل والتدريب.

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن المبادرة ستسهم في تحسين وتطوير تجربة خدمات النقل واستقبال المسافرين؛ لضمان استمرارية الأعمال، وذلك تماشياً مع حرص الهيئة على دعم خلق الوظائف وزيادة المحتوى المحلي وتفعيل دور المرأة في برامج التوطين في قطاع النقل والشركات العاملة بها؛ مما يغذي وينمي الناتج المحلي.

توطين 80 قائدة في أجرة المطار

وتستهدف الهيئة العامة للنقل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين وظائف قطاع النقل والخدمات اللوجستي في المملكة، وهذه المبادرة هي إحدى مبادرات التوطين والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة في مجالات عدة؛ مما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030.