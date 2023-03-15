انطلاق توطين مهن الطيران في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأربعاء، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين مهن الطيران المرخصة في جميع مناطق السعودية بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتباراً من اليوم الأربعاء وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان قبل قليل إن هذا القرار يأتي استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

بدء سريان المرحلة الأولى من قرار توطين مهن الطيران المرخصة في المملكة. pic.twitter.com/b1xcqeVKWn — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 15, 2023

وتضمن قرار توطين مهن الطيران المرخصة في مرحلته الأولى توطين أربع مهن مقصورة على السعوديين، وهي “مراقب جوي، ملاح جوي، منسق حركة أرضية، مساعد طيار، وبنسبة 60 بالمئة لمهنة طيار جناح ثابت، وبنسبة 50 بالمئة لمهنة مضيف طيران”، حيث يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في سوق العمل، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في مهن الطيران، والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين، تشمل “دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيف للسعوديين، إضافة إلى أولولية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ويأتي هذا القرار في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وأصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل القرار وآلية تنفيذه، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

أكبر طلبية طائرات في العالم

يأتي قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد اقل من يوم على إعلان طيران الرياض الناقل الجوي الوطني الجديد الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة أكبر صناديق الثروة السعودية عن أول طلباته لأسطول الطائرات عبر شراء 72 طائرة بوينج دريملاينر من طراز 787-9 الأمريكية؛ وذلك في أولى خطواته نحو تحقيق أهدافه الطموحة وبمعايير عالمية، بالإضافة إلى إعلان الخطوط الجوية العربية السعودية، أمس الثلاثاء، اتفاقية مع شركة بوينج يتم بموجبها زيادة أسطول الطائرات عريضة البدن للناقل الوطني تتضمن 39 طائرة جديدة من طراز بيوينج B787 دريملاينر مع خيار إضافة 10 طائرات أخرى.

وقالت شركة طيران الرياض إن اتفاقيتها مع بوينج تعتبر جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة لتحويل السعودية إلى مركز طيران عالمي، حيث أعلنت النواقل الجوية الوطنية في المملكة عن عزمهم شراء ما يصل إلى 121 طائرة بوينج دريملاينر من طراز 787 والتي تعتبر ضمن أكبر خمسة طلبات تجارية لأسطول الطائرات من حيث القيمة في تاريخ شركة بوينج الأمريكية، والتي ستدعم أهدف المملكة لنقل أكثر من 330 مليون مسافر وجذب 100 مليون زائر بحلول العام 2030.

وأضافت أن طيران الرياض سيسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس الثلاثاء إن اتفاق الخطوط السعودية وبوينج سيخلق فرصاً وظيفية جديدة في وظائف طاقم القيادة والضيافة الجوية وغيرها من الوظائف التشغيلية، في الوقت الذي ستساهم فيه شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران التابعة لمجموعة الخطوط السعودية ومن خلال إمكاناتها وخبراتها، في تقديم مختلف أنواع الصيانة للطائرات، حيث ستزيد قدراتها الاستيعابية لأعمالها مع انتهاء مشروع قرية الصيانة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.