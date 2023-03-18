بدء تطبيق قرار توطين قطاع البصريات في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن بدء تطبيق قرار توطين قطاع البصريات في جميع مناطق المملكة العربية السعودية اعتباراً من اليوم السبت 18/3/2023.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان مساء اليوم السبت أن ذلك يأتي بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذا القطاع، حيث يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل. وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة. pic.twitter.com/qrSNXaXiGW — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 18, 2023

ويشمل قرار توطين قطاع البصريات توطين مهنتين بنسبة 50 بالمئة وهي “فني بصريات طبية وفني نظارات”، ويسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في سوق العمل التي يعمل بها أربعة عاملين فأكثر من العاملين في قطاع البصريات والمحددة مسمياتها في جدول المهن المستهدفة.

وأكدت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك لتنظيم سوق العمل السعودية، وتطويرها ورفع كفاءتها، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص.

وأصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل القرار وآلية تنفيذه، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.