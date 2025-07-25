توضيح هام من وزارة التغير المناخي والبيئة حول”شوكولاتة دبي” ومنتج شبيه بها

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع السلطات الرقابية المحلية أن منتج Spread Pistachio CaCao Cream With Kadayef للعلامة التجارية التركية إيميك Emek والتي يتم إنتاجها خارج الدولة وغير موجودة في الأسواق المحلية، ويتم الترويج لها كشوكلاه مستوحاة من نكهات شوكولاتة دبي. ويتابع بيان الوزراة بالقول إن”شوكولاتة دبي المتعارف عليها والمتوفرة بنسخها المختلفة في أسواق الدولة خالية من التلوث بالسالمونيلا. يأتي هذا التوضيح في ضوء البيان الصادر من مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية، والذي أوضحت فيه أن المنتج يقتصر على الأسواق الأمريكية. وتنوه الوزارة أن التحذير يشير إلى أن المنتج يتم تسويقه على أنه من منتجات “شوكولا دبي”، مؤكدة أن هذا المنتج المصنع خارج الدولة مستوحى من ذات النكهات المعروفة لـ “شوكولاتة دبي” وهو الاسم المتعارف عليه لمنتجات FIX Dessert Chocolatier ، وهي علامة بدأت من دبي وتشتهر بتقديم شوكولاتة فاخرة بنكهات مميزة مستوحاة من المطبخ الشرقي) والتي تخضع لأعلى معايير السلامة والجودة. وتؤكد الوزارة على التزامها المستمر بمراقبة سلامة الأغذية وضمان حماية صحة المستهلكين من خلال التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية.

وزعمت تقارير إخبارية أن المنتج التركي إيميك هو شوكلاته دبي رغم أنه لاعلاقة بين الشركتين، فيما أدت شعبية شوكلاته دبي إلى قيام شركات عديدة بتقليد المنتج الأصلي والترويج له على أنه شوكلاتة دبي.

يذكر أن سارة حمودة هي مؤسسة علامة فيكس FIX التجارية التي تلقب أيضا بشوكلاته دبي، وانطلقت بتأسيس الشركة من شغف شخصي إلى ظاهرة عالمية بعد أن حولت حبها للشوكولاتة أثناء فترة حملها إلى إمبراطورية حلويات عالمية أُطلق عليها لقب “هيرمس الحلويات”. وسرعان ما انتشر سر شوكلاته دبي وشعبيتها لتصبح ظاهرة عالمية تُعرف باسم “شوكولاتة دبي ”. تُعدّ منتجات FIX مطلوبة بشدة، حيث تُباع في دقائق معدودة، مما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير عليها، ويُقارن هذا الإقبال بالترقب لشراء تذاكر الحفلات الموسيقية الكبرى، بل تسببت في نقص في المواد الأولية مثل الفستق. هذا النجاح الباهر لم يقتصر على الشهرة الواسعة، بل امتد ليحظى بتكريم رفيع.