السعودية : توضيح مهم حول الدعم السكني الفوري

رد برنامج سكني على استفسار حول إمكانية الاستفادة من الدعم الفوري للمستفيدين من الدعم السكني في السابق.





وقال عبر خدمة “العناية بالمستفيدين” في منصة “إكس”: “يحق للأسرة الاستفادة مرة واحدة من الخيارات والحلول السكنية سواء من خلال برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية”.





يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:



1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.



2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.



3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.



4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.



5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.



6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.



ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:



– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.



– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.



– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.



– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.



– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وفقا لـ”تواصل”.



– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.





ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

يوفر برنامج الإسكان حلول تمويلية وسكنية متنوعة، تسهل عليك اختيار السكن المناسب…



هذا برنامج الإسكان..



وهذه #رؤية_السعودية_2030



#عايشينها_وشايفينها — رؤية السعودية 2030 (@SaudiVision2030) July 10, 2023