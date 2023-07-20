توضيحات مهمة للمصريين في السعودية

أوضحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، موقف العامل المصري بالسعودية في حال عدم تحديد مدة العمل في العقد، ليأتي ذلك في إطار حملة اعرف حقك واطمن، التي أطلقتها الوزارة مع الجانب السعودي، وبالتحديد المحلق العمالي السعودي كأولى نتائج زيارتها للمملكة العربية السعودية.

وأضافت الوزارة، أنه يجب أن يكون عقد عمل المصريين مكتوبا محدد المدة، وإذا لم تحدد المدة تكون مدة رخصة العمل هي مدة العقد، ومن أهم الحقوق والواجبات على صاحب العمل أن يتيح عقد العمل، وهو اتفاق مبرم بين صاحب العمل والعامل يوافق بموجبه العامل على العمل تحت إشراف صاحب العمل مقابل أجر متفق عليه، ويجب أن يُكتب عقد العمل بنسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منه.

ومن ناحيتها، تحدثت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الحملة تهدف لتعريف المصريين المسافرين للعمل بالمملكة بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة، في إطار دور وزارة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج، لتأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الحملة تأتي تفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية بالمملكة، لتقليل أي مشاكل أو عقبات من الممكن أن تواجه العمالة المصرية في المملكة، بالإضافة إلى توعيتهم في حالة تعرضهم لأي مشكلة، ومنع وقوع المصريين في أي مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من كافة أشكال الإتجار في البشر.