ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدولسياسة واقتصادشركاتعمل

توضيحات مهمة للمصريين في السعودية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أوضحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، موقف العامل المصري بالسعودية في حال عدم تحديد مدة العمل في العقد، ليأتي ذلك في إطار حملة اعرف حقك واطمن، التي أطلقتها الوزارة مع الجانب السعودي، وبالتحديد المحلق العمالي السعودي كأولى نتائج زيارتها للمملكة العربية السعودية.

وأضافت الوزارة، أنه يجب أن يكون عقد عمل المصريين مكتوبا محدد المدة، وإذا لم تحدد المدة تكون مدة رخصة العمل هي مدة العقد، ومن أهم الحقوق والواجبات على صاحب العمل أن يتيح عقد العمل، وهو اتفاق مبرم بين صاحب العمل والعامل يوافق بموجبه العامل على العمل تحت إشراف صاحب العمل مقابل أجر متفق عليه، ويجب أن يُكتب عقد العمل بنسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منه.

ومن ناحيتها، تحدثت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الحملة تهدف لتعريف المصريين المسافرين للعمل بالمملكة بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة، في إطار دور وزارة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج، لتأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الحملة تأتي تفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية بالمملكة، لتقليل أي مشاكل أو عقبات من الممكن أن تواجه العمالة المصرية في المملكة، بالإضافة إلى توعيتهم في حالة تعرضهم لأي مشكلة، ومنع وقوع المصريين في أي مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من كافة أشكال الإتجار في البشر.

تحذير للمصريين المسافرين إلى السعودية للحج لضرورة التسجيل مسبقا

مصر تحذر مواطنيها في السعودية ومخالفات كبيرة لمن يعمل لحسابه
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا