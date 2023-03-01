ليد للتطوير تعلن عن توصيل خدمات الكهرباء لجزيرة الجبيل

أعلنت شركة ليد للتطوير اليوم عن نجاح تشغيل المحطات الكهربائية الفرعية في مشروع تطوير جزيرة الجبيل، في خطوة هامة نحو إكمال أعمال البنية التحتية وتسليم الأراضي، إلى جانب تسهيل إجراء أعمال الاختبار والتشغيل الرئيسية للفلل ووحدات التاون هاوس من قبل المقاول الرئيسي لمشروع جزيرة الجبيل.

ويعد هذا الإعلان إنجازاً بارزاً في عمليات التطوير المستمرة في جزيرة الجبيل، إذ يتيح توفير الطاقة لأعمال البناء المستقبلية في جميع أنحاء الجزيرة، إلى جانب توفير إمدادات الكهرباء اللازمة لقطع الأراضي والعمل على تسليمها هذا الشهر.

ويمكّن أيضاً هذا الإنجاز ملّاك الأراضي من البدء في أعمال تطوير الفلل الخاصة بهم، فور استلامهم قطع الأراضي. إن هذا الإنجاز يعني تسليم ملكيات قطع الأراضي، كما يؤكد على سير خطة تسليم الفلل ووحدات التاون هاوس وفق الجدول الزمني المحدد لها،

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المهندس عبد الله سعيد الشامسي، مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار: “يسرنا الإعلان عن تغذية المجموعة الأولى من محطات الكهرباء الفرعية في جزيرة الجبيل، والذي يمثّل إنجازاً هاماً في مسيرة أعمال تطوير البنية التحية للمشروع. ونتوجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية المعنية، ونخص بالذكر شركة أبوظبي للتوزيع ودائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة أبوظبي وشركة أبوظبي للنقل والتحكم، على دعمهم المطلق لتحقيق هذه الخطوة. ومن خلال العمل الدؤوب خلال جميع مراحل هذا المشروع، تمكنا من تغذية المحطات وفق الجدول الزمني المحدد، مما يسمح لنا الاقتراب خطوة أخرى نحو إكمال أعمال البنية التحتية في مشروع الجزيرة وتسليم كافة مراحل المشروع وفق المخطط الزمني الموضوع لها”.

تبلغ ميزانية مشروع جزيرة الجبيل، المملوك لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار وتتولى شركة “ليد-LEAD” مسؤولية تنفيذه وإدارته، 10 مليارات درهم إماراتي، وسوف يتضمن ست قرى سكنية لكل منها هويتها الخاصة بها وتصميمها المميز في المنطقة الواقعة بين جزيرة ياس وجزيرة السعديات. ويتميز المشروع، الذي يمتد على مساحة 2,800 هكتار، بموقعه وسط الجمال الطبيعي المذهل والتنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم، ومن المتوقع أن يصبح متنفساً طبيعياً لعشاق الحياة الصحية الراقية والمستدامة، وإضافة مميزة إلى المشهد العمراني في أبو ظبي