توصية صندوق النقد: تثبيت ضريبة القيمة المضافة عند 15% وتوسيع البرامج الاجتماعية

توقع صندوق النقد أن يتواصل زخم النمو غير النفطي في السعودية بمتوسط 5 في المائة خلال 2023، متجاوزا لمستواه الممكن بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب بحسب توصياته.

وقال في تقرير بعد ختام بعثته إلى السعودية، أن معدل التضخم في المملكة سيبقى عند 2.8 في المائة خلال 2023، بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين. وتضمن التقرير توصيات الصندوق، منها توسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة، والاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام، إضافة إلى إبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15 في المائة.

وينوه التقرير بالقول: في عام 2023، قد يؤدي تراجع الإيرادات النفطية إلى تحول المالية العامة من الفائض إلى العجز مجددا . ومن شأن قوة الإيرادات غير النفطية وتراجع الإنفاق – نتيجة خفض المصروفات الاستثنائية أساسا – تحسين العجز غير النفطي، وإن كان سيظل أعلى كثيرا من مستواه في الميزانية. وربما تساهم الزيادة المحتملة في الأرباح الموزعة من شركة أرامكو في تحسين وضع المالية العامة.

وعلى المدى المتوسط، سيكون من الضروري مواصلة الضبط المالي لضمان العدالة بين الأجيال . وتشير تحليلات الخبراء إلى أن تجاوز مستويات الإنفاق المقررة (حتى عام 2030) قد يطيل الفترة الانتقالية لحين بلوغ الموقف المالي المرجو على المدى المتوسط لاستقرار نسبة صافي الأصول المالية للحكومة المركزية. وتؤيد البعثة خطط السلطات الهادفة إلى مواصلة توخي الحصافة المالية وضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.