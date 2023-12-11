توسع عالمي غير مسبوق لمجموعة بن سليمان OBS 

تحقق مجموعة بن سليمان OBS أعلى معدلات النمو العالمي بفضل الابتكار والاستدامة التي تنطبق على كافة شركات المجموعة لتضمن لها النجاح على المستوى العالمي بوتيرة سريعة وغير مسبوقة، ويتحدث د. عمر محمد أحمد بن سليمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن سليمان OBS عن خفايا هذا التطور.

مهارات قيادية لا غنى عنها للنجاح

الشغف والالتزام والإصرار هي المهارات القيادية التي لاغنى عنها وتبرز أهمية الإصرار الذي تجسد بالفعل في استجابة المجموعة عقب الجائحة لتبدأ مرحلة تحقق فيها أسرع وتيرة نمو في تاريخها، وعاد عمر بن سليمان لإدارتها عن كثب مباشرة عقب الأزمة ليستنفر ويواجه التحديات الجسام مع توقف العمل.

وتحت قيادة الدكتور عمر بن سليمان، مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها، حققت المجموعة نجاحًا غير مسبوق، ووضعت معايير جديدة لإنجازات الشركات الدولية.

ويجري تطبيق الالتزام بالابتكار ونموذج الأعمال المستدام بشكل موحد في جميع شركات المجموعة، وكان سبيل النجاح مع العمل المنهجي الذي أتاح للمجموعة تحقيق أعلى معدلات النمو العالمي، وهو دليل على فطنتها الاستراتيجية وتميزها التشغيلي. يعتبر الدكتور عمر بن سليمان، الذي يشهد له ببراعته القيادية، أن الشغف والالتزام والمثابرة هي المكونات الرئيسية لنجاحه ونجاح المجموعة. وبفضل مبادرته السريعة في الاستجابة للجائحة من خلال تشكيل فريق عمل طوارئ لإدارة الأزمة وفريق لتعزيز الابتكار، ساهم ليس فقط بإنقاذ الوظائف بل بإطلاق أهم مرحلة للنمو السريع وغير المسبوق للمجموعة. الدكتور عمر بن سليمان، المشهور ببراعته القيادية، جسد المهارات القيادية اي الشغف والالتزام والمثابرة وهي المكونات الرئيسية لنجاحه ونجاح المجموعة.

مقر المجموعة

أسرع الأقسام نمواً في الأسواق الخارجية

حققت مجموعة بن سليمان – OBS، الاسم المرادف للنمو السريع والرفاهية، خطوات كبيرة في مشهد الأعمال الدولي. ومن بين أقسامها المتنوعة والمزدهرة، تبرز قطاعات نمط الحياة، والأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، وتجارة التجزئة، حيث يتمتع كل منها بمكانة فريدة في السوق العالمية. تعد شركة بن سليمان لايف ستايل بمثابة شهادة على التزام المجموعة بالفخامة والأناقة، مع نيلها حقوق التوزيع الحصرية لماركات العطور الفاخرة المشهورة عالميًا، مثل Maison Francis Kurkdijan، المعروفة بعطور Baccarat، والعلامات التجارية الفرنسية المرموقة Maison Origine وMaison Crivelli، على سبيل المثال لا الحصر. وحققت هذه الشركات أسرع معدلات النمو بين القطاعات في الأسواق هنا في الإمارات والأسواق الإقليمية وتوسعت في الأسواق الأوروبية والتي تنمو بسرعة، وتخطط إلى التوسع في أسواق أمريكا والصين سنة 2024، فهي أسواق ضخمة لايمكن تجاهلها.

وحقق قسم التجزئة في بن سليمان أداءا مماثلا بنفس القدر من النجاح، حيث تتصدر متاجر Scentitude هذه المهمة باعتبارها تجربة البيع بالتجزئة الوحيدة على طراز البوتيك للعطور العالمية الفاخرة والعطور الفنية في المنطقة من خلال منصة على الإنترنت، و تقدم Scentitude مجموعة حصرية من العلامات التجارية للعطور الفنية والفاخرة، ويجمع هذا المفهوم المبتكر في البيع بالتجزئة بين جاذبية المحلات المادية وراحة التسوق الرقمي، مما يضع معايير جديدة في تجارة التجزئة الفاخرة. أما شركة بن سليمان للمأكولات والمشروبات فهي تتميز بالكثير من الابتكار وحازت على الامتياز الحصري لشركة إيلي كافيه، العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة في مجال القهوة، في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع وجود خطط للتوسع في إيلي كافيه في المملكة العربية السعودية، تستعد المجموعة لتقديم تجربة القهوة المحبوبة هذه إلى جمهور أوسع، مما يزيد من ترسيخ بصمتها في صناعة الأغذية والمشروبات العالمية. أما العلامات التجارية ذات القيمة المضافة الاستراتيجية فهي تشمل Zen علامة تجارية للسلع والحلويات من اليابان، وعلامة Novax للعناية الشخصية من البرازيل، وعلامة Dr.O الفاخرة لمنتجات العناية الشخصية.

ودخلت بن سليمان في مشروع مشترك مع اللاعب العالمي والرئيسي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهي مجموعة بن سليمان ليجندر Legendre Transport & Logistic Group التي تتولى إدارة البنية التحتية الضخمة وشحنات المشاريع الإستراتيجية، وتشمل هذه على سبيل المثال: – شبكات السكك الحديدية والدفاع والقاطرات ومولدات محطات الطاقة وما إلى ذلك. أما شركة بن سليمان العقارية، فهي تتولى مشاريع سكنية فاخرة (ByOBS Designer residences)، كما تضطلع الشركة العقارية بحلول المخازن التجارية، فضلا عن تقديمها مساكن فاخرة بأسعار معقولة. وهناك شركة بن سليمان للرعاية الصحية (Royal Medicine) وشركة بن سليمان للتجارة.

السبق في الاستدامة

في وقت لم تعد فيه الاستدامة مجرد تفضيل بل ضرورة، وضعت مجموعة بن سليمان – OBS نفسها في طليعة الممارسات التجارية الواعية بيئيًا، لا سيما في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات. منذ عام 1999، كانت المجموعة، من خلال قسم OBS Automotive، رائدة في تطوير وتقديم المنتجات التي تقلل بشكل كبير من التأثير البيئي. يمتد التزام OBS Automotive بالاستدامة إلى ما هو أبعد من مجرد الامتثال للمعايير. يركز عملهم الرائد على تقليل الانبعاثات الضارة الصادرة عن المركبات، مع تحقيق إنجازات ملحوظة مثل تحييد %100 من أول أكسيد النيتروجين و%50 من انبعاثات أول أكسيد الكربون من محركات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل. لقد وضع هذا النهج المبتكر معيارًا جديدًا في صناعة خدمات ما بعد البيع للسيارات.

تأثير هذه التطورات يمتد إلى مدى بعيد، حيث يستفيد منه ملايين المركبات سنويًا. ومن خلال شراكات استراتيجية مع العلامات التجارية الكبرى لتجارة الوقود بالتجزئة مثل أدنوك، وإمارات، وإينوك/إيبكو في الإمارات العربية المتحدة، وبترومين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التعاون مع وكلاء السيارات العالميين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ضمنت شركة أو بي إس أوتوموتيف أن منتجات ما بعد البيع للسيارات الصديقة للبيئة و الخدمات متاحة على نطاق واسع.

وقد أدى هذا السعي الدؤوب لتحقيق الاستدامة إلى فوائد بيئية كبيرة، لا سيما في الحد من البصمة الكربونية وخفض الانبعاثات. مجموعة بن سليمان – لا تعكس جهود OBS في هذا المجال التزامها بالرعاية البيئية فحسب، بل تضعها أيضًا كشركة رائدة في حلول ما بعد البيع المستدامة للسيارات على المسرح العالمي. الابتكار للمستقبل بالأبحاث والتطوير فالتميز في مجال الابتكار المؤسسي يبرز في قسم البحث والتطوير (R&D) في مجموعة بن سليمان OBS والذي يعد بمثابة منارة للتقدم والإبداع.

هذا القسم، وهو جزء مهم من استراتيجية المجموعة للنمو السريع المستدام، شهد مؤخرًا دخوله إلى قطاع التصنيع، مما يبشر بعصر جديد من التقدم التكنولوجي.

ويوجد في قلب هذا القسم فريق من نخبة المهندسين، الذين تكتمل خبرتهم الواسعة بوجهات النظر الجديدة للمهندسين المبتدئين.

يعزز هذا المزيج من الخبرة عبر الأجيال مجموعة متنوعة من المهارات، مما يدفع الابتكار ليس بكونه متقدمًا فقط ولكنه أيضًا سابق لعصره، ويتفوق منتج الشركة حتى على منتجات ما بعد البيع للسيارات الألمانية والأمريكية الشهيرة. ومن الأمثلة البارزة على عملهم الرائد تطوير نظام تنظيف محرك المركبات المتقدم في العالم. وقد تم الحصول عليه في الأصل من شركة دولية بهيئته الأساسية، وقد أحدثت مجموعة بن سليمان ثورة في هذه التكنولوجيا من خلال نظام تنقية المحرك OBS Bilstein. ويؤكد هذا النظام المبتكر، الأكثر صداقة للبيئة والمتوافق مع معايير الاستدامة العالمية، التزام المجموعة بالممارسات المستدامة.

ولعرض المزيد من براعتها التكنولوجية، قامت مجموعة بن سليمان OBS بتطوير نظام OBS Green Wash الفريد المصمم محليًا والذي يلبي المواصفات الدولية.

يجسد هذا النظام الآلي بالكامل الذي يتم تشغيله بالكمبيوتر الكفاءة والدقة، ويتكامل بسلاسة مع أنظمة المحاسبة ويحدد بدقة الكميات المطلوبة من المواد الكيميائية والمياه اللازمة لغسيل السيارات بناءً على حجم السيارة. ويقلل هذا أيضًا من هدر الماء والصابون والشمع وما إلى ذلك من المواد المستخدمة في هذه الخدمات، وبالتالي يكون له تأثير مزدوج إيجابي للغاية على البيئة والكفاءات التشغيلية والمالية لعملاء الشركة.

لا يواكب قسم البحث والتطوير في مجموعة بن سليمان OBS، بمبادراته المستقبلية وابتكاراته ذات المستوى العالمي، الاتجاهات العالمية فحسب؛ بل يضع معايير جديدة تعيد تعريف ما هو ممكن في تكنولوجيا السيارات وخارجها.

وتضطلع المجموعة بنشاط مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والموظفين وشركاء المجتمع، لتعزيز الوعي البيئي والعمل الجماعي. وتهدف المجموعة ليس فقط للحد من تأثير أنشطتها اليوم ولكن أيضًا تمهيد الطريق لغد أكثر استدامة ووعيًا بالبيئة.

وفي مجموعة بن سليمان، تؤمن الإدارة وكافة الموظفين بأن حماية الكوكب ليست مجرد مسؤولية، بل هي امتياز، وهم ثابتون في التزامهم بهذه القضية الحيوية.

الاهتمام بتطوير الأعمال التحويلية بخبرات إقليمية واستثمار رأسمال طويل الأجل

يتعاون قسم بن سليمان للاستثمارات مع فرق استثنائية تتمتع بسجل حافل وشركات قائمة على نماذج أعمال مستدامة قوية. إنهم يبحثون عن الفرص التي لا تعتبر استراتيجية بالنسبة للمجموعة فحسب، بل أيضًا عن الحقول الخضراء الجديدة التي تتجه نحو الاستعداد للمستقبل. وفي مجال الخدمات اللوجستية العالمية على سبيل المثال، اتخذت مجموعة بن سليمان خطوة استراتيجية من خلال الدخول في مشروع مشترك مع المجموعة اللوجستية الفرنسية ليجيندر بن سليمان لتصبح اللاعب الرئيسي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية العالمي.

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز قدراتهم في إدارة مشاريع البنية التحتية المعقدة والضخمة. وتمتد خبرة المجموعة الآن إلى الإشراف على مشاريع الشحن الاستراتيجية، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية والقاطرات ومولدات محطات الطاقة على سبيل المثال لا الحصر.

يدل هذا المشروع على التزامهم بالتميز والكفاءة في مجال الخدمات اللوجستية، مما يعزز مكانتهم كلاعب متميز في مجال الخدمات اللوجستية العالمية. ينشط قسم بن سليمان العقاري في مجالات التطوير والتأجير وإدارة الممتلكات، وهو ما يجسد الرؤية التوسعية للمجموعة. وبعد نجاحها في الدخول إلى السوق الأمريكية، يوضح هذا القسم كفاءة المجموعة في التكيف والتميز في ظروف السوق المتنوعة.

الرؤية والنجاح

نحن محظوظون بوجودنا في دولة تحرص قيادتها على تشجيع الإبداع والمبدعين، والتحدي لدى الجيل الجديد تغير من الحاجة للإبداع إلى الرغبة في الإبداع، وذلك عبر تشجيعهم على المزيد من العطاء وخدمة المجتمع الذي يتواجدون فيه، وهذا يستلزم الإنتاج والنجاح والقدرة على العطاء، وكلما حققت المزيد من النجاح بات في مقدورك تقديم المزيد من العطاء.

يكمن جوهر رؤية مجموعة بن سليمان في الالتزام بأن تكون الكيان الأكثر تميزًا ونجاحًا في كل صناعة تعمل فيها. وتتجاوز هذه الرؤية مجرد نطاق العمليات، مع التركيز بدلاً من ذلك على الابتكار والإبداع والتميز. ويعد دخول المجموعة إلى قطاع التجزئة وخططها التوسعية في السوق السعودية دليلاً إضافيًا على هذه الروح. يتم حساب كل خطوة وتنفيذها بهدف وضع معايير جديدة في الجودة والابتكار، وتعزيز مكانتها كمجموعة تقدر التمييز على الحجم.